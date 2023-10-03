Солнечные вспышки и вероятность солнечных бурь, которые могут поразить Землю

Согласно недавним сообщениям, Земля вскоре может оказаться под угрозой солнечной бури из-за присутствия нестабильного солнечного пятна под названием AR3450. Хотя в последнее время Земле удавалось избегать солнечных бурь, в результате солнечных вспышек происходили отключения радиосвязи. Хотя вчерашняя солнечная вспышка класса M2.5 не была направлена ​​на Землю, появление AR3450 прямо перед нашей планетой вызвало обеспокоенность среди исследователей космической погоды.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предсказало возможность вспышки солнечной вспышки 3 октября, которая может привести к мощной солнечной штормовой активности на Земле. SpaceWeather.com сообщил, что AR3450 имеет магнитное поле «бета-гамма», которое содержит энергию для солнечных вспышек М-класса. Если это извержение произойдет, оно может иметь геоэффективные последствия для Земли.

В аккаунте X Space Weather Live также сообщалось о вспышке вспышки M1.9 в том же регионе. Хотя его интенсивность была не такой высокой, это событие подчеркивает потенциал высокой активности в районе солнечных пятен. Однако еще неизвестно, сбудется ли прогноз NOAA.

Если солнечная вспышка действительно вспыхнет, это может привести к выбросу корональной массы (CME), достигающему Земли, что потенциально приведет к интенсивной солнечной штормовой активности. Эти штормы могут иметь серьезные последствия, включая повреждение спутников, нарушение работы служб беспроводной связи, таких как Интернет и мобильные сети, и даже сбои в электросетях. Электроника на Земле, включая кардиостимуляторы, также может выйти из строя.

Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) играет решающую роль в мониторинге активности Солнца. SDO использует такие инструменты, как гелиосейсмический и магнитный формирователь изображений (HMI), эксперимент по изучению изменчивости экстремального ультрафиолета (EVE) и сборку изображений атмосферы (AIA), для сбора данных о различных солнечных явлениях.

Ожидая результатов прогноза NOAA, важно сохранять бдительность и быть готовыми к потенциальным воздействиям солнечных бурь. Постоянный мониторинг активности Солнца поможет своевременно предупреждать и обеспечивать безопасность и надежность наших технологических систем.

источники:

– SpaceWeather.com

- Космическая погода в прямом эфире

– НОАА

Определения:

– Солнечная вспышка: внезапное, быстрое и интенсивное высвобождение энергии с поверхности Солнца.

– Солнечная буря: возмущение в магнитосфере Земли, вызванное изменениями солнечного ветра.

– Солнечное пятно: темное пятно на поверхности Солнца, связанное с сильной магнитной активностью.