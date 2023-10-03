Солнечные вспышки и вероятность солнечных бурь, которые могут поразить Землю

Согласно недавним сообщениям, Земля вскоре может оказаться под угрозой солнечной бури из-за присутствия нестабильного солнечного пятна под названием AR3450. Хотя в последнее время Земле удавалось избегать солнечных бурь, в результате солнечных вспышек происходили отключения радиосвязи. Хотя вчерашняя солнечная вспышка класса M2.5 не была направлена на Землю, появление AR3450 прямо перед нашей планетой вызвало обеспокоенность среди исследователей космической погоды.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предсказало возможность вспышки солнечной вспышки 3 октября, которая может привести к мощной солнечной штормовой активности на Земле. SpaceWeather.com сообщил, что AR3450 имеет магнитное поле «бета-гамма», которое содержит энергию для солнечных вспышек М-класса. Если это извержение произойдет, оно может иметь геоэффективные последствия для Земли.
В аккаунте X Space Weather Live также сообщалось о вспышке вспышки M1.9 в том же регионе. Хотя его интенсивность была не такой высокой, это событие подчеркивает потенциал высокой активности в районе солнечных пятен. Однако еще неизвестно, сбудется ли прогноз NOAA.
Если солнечная вспышка действительно вспыхнет, это может привести к выбросу корональной массы (CME), достигающему Земли, что потенциально приведет к интенсивной солнечной штормовой активности. Эти штормы могут иметь серьезные последствия, включая повреждение спутников, нарушение работы служб беспроводной связи, таких как Интернет и мобильные сети, и даже сбои в электросетях. Электроника на Земле, включая кардиостимуляторы, также может выйти из строя.
Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) играет решающую роль в мониторинге активности Солнца. SDO использует такие инструменты, как гелиосейсмический и магнитный формирователь изображений (HMI), эксперимент по изучению изменчивости экстремального ультрафиолета (EVE) и сборку изображений атмосферы (AIA), для сбора данных о различных солнечных явлениях.
Ожидая результатов прогноза NOAA, важно сохранять бдительность и быть готовыми к потенциальным воздействиям солнечных бурь. Постоянный мониторинг активности Солнца поможет своевременно предупреждать и обеспечивать безопасность и надежность наших технологических систем.
источники:
– SpaceWeather.com
- Космическая погода в прямом эфире
– НОАА
Определения:
– Солнечная вспышка: внезапное, быстрое и интенсивное высвобождение энергии с поверхности Солнца.
– Солнечная буря: возмущение в магнитосфере Земли, вызванное изменениями солнечного ветра.
– Солнечное пятно: темное пятно на поверхности Солнца, связанное с сильной магнитной активностью.