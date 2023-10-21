На церемонии награждения особое внимание было уделено самооценке и расширению прав и возможностей женщин

По словам Нигар Шаджи, директора проекта солнечной миссии Адитья L1 Индийской организации космических исследований (ISRO), женщины должны признать свою самооценку и преодолеть социальные условия, которые ограничивают их рост. Выступая на мероприятии «Награды за выдающиеся достижения и предпринимательство для женщин и обмен знаниями» в Тиручи, Шаджи похвалил женщин, добившихся высоких результатов, и подчеркнул важность расширения прав и возможностей женщин.

Мероприятие, организованное Региональным инженерным колледжем Тиручираппалли – Парком научно-технических предпринимателей (TREC-STEP), было частью проекта по поддержке организаций гражданского общества в климатических проектах, финансируемого Сетью инноваций и содействия гендерному равенству, поддерживаемой Европейским Союзом. Предпринимательство (GENIE).

Шаджи обсудил ход миссии Aditya L1, которая должна выйти на орбиту к точке Лагранжа L1 в январе 2024 года. Точки Лагранжа — это положения в космосе, где объекты остаются стабильными. В речи Шаджи подчеркивалась необходимость того, чтобы женщины были образованными, финансово независимыми и воспитывали своих детей, чтобы они уважали всех, независимо от пола.

Она также подчеркнула важность внедрения экологически чистых технологий и вклад предпринимателей, занимающихся климатическими предприятиями, в сохранение окружающей среды. Шаджи заявил, что, хотя будут проблемы, будут и возможности для перемен.

Подчеркнув коллективные усилия, стоящие за успехом ISRO, Шаджи выразил приверженность организации расширению прав и возможностей и улучшению жизни людей. Мероприятие завершилось вручением наград 30 женщинам-предпринимателей со всего штата Тамил Наду в знак признания их достижений.

Помимо церемонии награждения в рамках программы был проведен ознакомительный курс по цифровому маркетингу для женщин-предпринимателей.

В целом, мероприятие послужило платформой для празднования достижений женщин, а также вдохновило и побудило их принять свою самооценку и стремиться к личному и профессиональному росту.

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