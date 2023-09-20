Индийская миссия Aditya L1 начинает изучение солнечного ветра из космоса

Индийская миссия Aditya L1 успешно приступила к изучению энергетических частиц солнечного ветра из космоса. Целью миссии является проведение этого исследования с использованием спектрометра тепловых и энергетических частиц Supra (STEPS), который является частью полезной нагрузки эксперимента по частицам солнечного ветра Адитьи (ASPEX).

STEPS был разработан Лабораторией физических исследований (PRL) при поддержке Центра космических приложений (SAC) и функционирует с 10 сентября в магнитном поле Земли. Устройство продолжит работать из космоса, пока Адитья L1 совершит четырехмесячное путешествие к точке Лагранжа 1, примерно в 1.5 миллионах км от Земли.

Основная цель STEPS — изучение окружения энергичных частиц с точки зрения точки L1. Эти данные помогут улучшить состояние и производительность космических средств, а также позволят лучше понять, как космическая погода меняется с течением времени.

STEPS состоит из шести датчиков, которые отслеживают разные направления и измеряют сверхтепловые и энергичные ионы. Собирая данные во время вращения Земли по орбите, ученые могут анализировать поведение частиц, окружающих планету, особенно в присутствии магнитного поля Земли.

Миссия Aditya-L2, запущенная Индийской организацией космических исследований (ISRO) 1 сентября, направлена ​​на достижение точки L1 с использованием маневра транслагранжевой точки 1 (TL1I). Точка L1 важна для наблюдений за Солнцем и является местом, где гравитационные силы между двумя объектами уравновешивают друг друга, позволяя космическому кораблю оставаться в стабильном положении в течение более длительного периода времени.

(Источник: PRL и SAC, URL-адреса не указаны)

сообщение навигации