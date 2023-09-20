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Наука

Индийская миссия Aditya L1 начинает изучение солнечного ветра из космоса

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Индийская миссия Aditya L1 начинает изучение солнечного ветра из космоса

Индийская миссия Aditya L1 успешно приступила к изучению энергетических частиц солнечного ветра из космоса. Целью миссии является проведение этого исследования с использованием спектрометра тепловых и энергетических частиц Supra (STEPS), который является частью полезной нагрузки эксперимента по частицам солнечного ветра Адитьи (ASPEX).
STEPS был разработан Лабораторией физических исследований (PRL) при поддержке Центра космических приложений (SAC) и функционирует с 10 сентября в магнитном поле Земли. Устройство продолжит работать из космоса, пока Адитья L1 совершит четырехмесячное путешествие к точке Лагранжа 1, примерно в 1.5 миллионах км от Земли.
Основная цель STEPS — изучение окружения энергичных частиц с точки зрения точки L1. Эти данные помогут улучшить состояние и производительность космических средств, а также позволят лучше понять, как космическая погода меняется с течением времени.
STEPS состоит из шести датчиков, которые отслеживают разные направления и измеряют сверхтепловые и энергичные ионы. Собирая данные во время вращения Земли по орбите, ученые могут анализировать поведение частиц, окружающих планету, особенно в присутствии магнитного поля Земли.
Миссия Aditya-L2, запущенная Индийской организацией космических исследований (ISRO) 1 сентября, направлена ​​на достижение точки L1 с использованием маневра транслагранжевой точки 1 (TL1I). Точка L1 важна для наблюдений за Солнцем и является местом, где гравитационные силы между двумя объектами уравновешивают друг друга, позволяя космическому кораблю оставаться в стабильном положении в течение более длительного периода времени.
(Источник: PRL и SAC, URL-адреса не указаны)

By Габриэль Бота

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