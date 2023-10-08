CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Индийская солнечная космическая обсерватория Адитья-L1 на пути к достижению точки Лагранжа-1 между Солнцем и Землей

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
Индийская солнечная космическая обсерватория Адитья-L1 на пути к достижению точки Лагранжа-1 между Солнцем и Землей

Первая в Индии солнечная космическая обсерватория Адитья-L1 успешно движется к точке Лагранжа-1 (L1) Солнце-Земля, расположенной на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли. Космический корабль недавно, 6 октября, прошел маневр коррекции траектории (TCM) после выхода из сферы влияния Земли.

TCM, который длился 16 секунд, был необходим для выравнивания космического корабля по намеченному пути к выходу на орбиту Гало вокруг L1. Траектория была оценена после маневра введения транслагранжевой точки-1 (TL1I), выполненного 19 сентября 2023 года, который вывел космический корабль на курс.

Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что космический корабль Aditya-L1 находится в добром здравии, и поскольку он продолжит свой путь, магнитометр снова включится через несколько дней. Магнитометр — это прибор, используемый для измерения магнитных полей для изучения солнечных извержений и других солнечных явлений.

Это второй раз, когда ISRO отправила космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем первым из них была миссия по орбитальному аппарату на Марс. Успешный выход из-под влияния Земли 30 сентября позволил Адитье-L1 преодолеть расстояние в 9.2 лакха километров.

Адитья-L1 — первая специализированная научная миссия Индии по изучению Солнца. Его цель — наблюдать более мелкие детали солнечной короны, изменений ее магнитного поля, солнечных ветров и других видов солнечной активности. Ценные данные, собранные обсерваторией, будут способствовать улучшению нашего понимания Солнца и его влияния на космическую погоду.

источники:
– Индийская организация космических исследований (ISRO)

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Илон Маск планирует высадку на Марс через три-четыре года и выражает оптимизм по поводу успеха запуска космического корабля

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Вспоминая Джона Финнерти: взгляд на меняющийся мир Гарда Сиочана

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Окаменелые следы человека в Нью-Мексико могут быть старейшим свидетельством существования людей на Американском континенте

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Илон Маск планирует высадку на Марс через три-четыре года и выражает оптимизм по поводу успеха запуска космического корабля

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Вспоминая Джона Финнерти: взгляд на меняющийся мир Гарда Сиочана

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Окаменелые следы человека в Нью-Мексико могут быть старейшим свидетельством существования людей на Американском континенте

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о мощной солнечной буре, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев