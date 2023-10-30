Новый солнечный цикл предсказывает более ранний и более сильный солнечный максимум в 2024 году

Эксперты Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) объявили, что Солнце достигнет пика своего текущего цикла активности, известного как «солнечный максимум», в 2024 году. Это на год раньше, чем предыдущие оценки, что указывает на значительное изменение в солнечный цикл. Пересмотренный прогноз предполагает, что пик активности 25-го солнечного цикла произойдет в период с января по октябрь 2024 года, и ожидается, что он будет раньше, сильнее и продолжительнее, чем первоначально предполагалось в 2019 году.

Солнечные циклы — это примерно 11-летние периоды солнечной активности, вызванные магнитным полем Солнца. Эти циклы характеризуются частотой и интенсивностью видимых солнечных пятен на поверхности Солнца. Предсказание того, когда произойдет солнечный максимум, основано на исторических данных о количестве солнечных пятен, современной статистике и моделях солнечного динамо, которое представляет собой поток горячих ионизированных газов внутри Солнца, генерирующих его магнитное поле.

Ожидается, что новый экспериментальный прогноз SWPC будет более точным, чем предыдущие прогнозы. В отличие от более ранних прогнозов, пересмотренный прогноз будет постоянно обновляться ежемесячно по мере поступления новых данных наблюдений за солнечными пятнами. Эта повышенная точность имеет решающее значение, поскольку геомагнитные бури, вызванные вспышками плазмы, могут воздействовать на электрические сети, сигналы GPS, спутниковые орбиты и представлять радиационный риск для работников авиакомпаний и астронавтов.

В дополнение к этим практическим последствиям, пересмотренный прогноз солнечного цикла приносит хорошие новости для охотников за затмениями. Полное солнечное затмение, которое произойдет 8 апреля 2024 года, совпадет с солнечным максимумом, предоставив наблюдателям возможность увидеть внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона, во время его полноты. Этот повышенный период солнечной активности может также позволить зорким наблюдателям увидеть солнечные протуберанцы, которые выглядят как ярко-розовые пятна по краям Солнца.

Точные прогнозы солнечной активности необходимы не только для защиты нашей технологической инфраструктуры, но и для съемки впечатляющих проявлений полярных сияний. Эти природные световые шоу, известные как северное сияние в северном полушарии и южное сияние в южном полушарии, происходят, когда энергетические частицы сталкиваются с атомами в атмосфере Земли. Таким образом, заблаговременное уведомление и точные прогнозы солнечного цикла не только смягчают потенциальный ущерб, но и предоставляют жизненно важную информацию для охотников за полярными сияниями, которые могут стать свидетелями этого замечательного явления.

FAQ

1. Что такое солнечный максимум?

Солнечный максимум относится к пику солнечной активности во время солнечного цикла. Для него характерна высокая частота и интенсивность видимых пятен на поверхности Солнца.

2. Как делаются прогнозы солнечного цикла?

Прогнозы солнечного максимума основаны на долгосрочных исторических данных о количестве солнечных пятен, расширенной статистике и моделях магнитного поля Солнца.

3. Почему важны точные прогнозы солнечной активности?

Точные прогнозы солнечной активности позволяют отраслям промышленности внедрять процедуры защиты, чтобы снизить риск для электрических сетей, сигналов GPS, спутниковых орбит, а также для благополучия работников авиакомпаний и астронавтов.

4. Что такое полярные сияния?

Полярные сияния, также известные как северное сияние (aurora borealis) в северном полушарии и южное сияние (aurora australis) в южном полушарии, представляют собой естественные световые шоу, вызванные энергетическими частицами, сталкивающимися с атомами в атмосфере Земли.

5. Как солнечная активность может повлиять на наш технологический мир?

В периоды повышенной солнечной активности геомагнитные бури могут привести к отключениям радио и электроэнергии, подвергнуть опасности астронавтов и спутники на околоземной орбите, а также нарушить работу различных технологических систем.