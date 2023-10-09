Солнечные и лунные затмения: даты и время в 2023 году

Солнечные и лунные затмения — это небесные явления, которые происходят, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются определенным образом. Эти события открывают уникальный и захватывающий вид на космос и очаровывают людей на протяжении веков.

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая на Землю тень, которая частично или полностью блокирует свет Солнца. Это захватывающее явление можно будет наблюдать 14 октября 2023 года в Индии. Затмение произойдет с 11:29 до 11:34 по местному времени.

С другой стороны, лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются, в результате чего Луна уходит в тень Земли. Во время полного лунного затмения Луна полностью покрыта самой темной частью тени Земли, известной как тень. Это придает Луне красноватый оттенок. Предстоящее лунное затмение состоится 28 октября 2023 года и будет видно в Индии, а также в других частях света, таких как Америка, Западная Европа и Западная Африка.

Лунное затмение будет видно примерно 15 минут, и его можно будет наблюдать невооруженным глазом. Максимальное затмение произойдет в 1:45 ночи 29 октября 2023 года.

Явления затмения — это впечатляющие события, которые дают нам возможность восхититься чудесами Вселенной. Они также предоставляют ученым ценные возможности для изучения и сбора данных о наших небесных соседях.

Источники: НАСА.

Определения: Солнечное затмение – явление, при котором Луна проходит между Солнцем и Землей, в результате чего на Землю отбрасывается тень.

Лунное затмение – явление, при котором Луна входит в тень Земли, в результате чего она становится красноватой по цвету.