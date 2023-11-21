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Новое исследование предполагает непредсказуемую космическую погоду

ByГабриэль Бота

21 ноября, 2023
Новое исследование предполагает непредсказуемую космическую погоду

Ученые обнаружили массивный комплекс солнечных пятен, который потенциально может привести к нарушениям космической погоды в ближайшие дни. Этот комплекс, получивший название AR3490-91-92, охватывающий даже больше Юпитера, вызвал обеспокоенность среди специалистов по слежению за космической погодой. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА) предупредило об умеренных отключениях радиосвязи и необходимости подготовить землян.

Предыдущие наблюдения с сайта Spaceweather.com характеризовали этот комплекс солнечных пятен с тройным номером как огромный, и для его обозначения потребовалось три числа. Этот регион шириной 200,000 12 километров, заполненный XNUMX интенсивными магнитными темными ядрами, демонстрирует признаки сильной солнечной вспышки М-класса, которая попадает в категорию средней силы. Солнечные вспышки М-класса, хотя и не такие серьезные, как вспышки класса X, при благоприятных условиях могут оказать заметное воздействие на космическую среду Земли.

Эксперты особенно обеспокоены возможностью сильных вспышек X-класса, исходящих из этого региона. Эти вспышки обладают наибольшим потенциалом нарушения систем радиосвязи и навигации, если они направлены на нашу планету. Следовательно, синоптики находятся в состоянии повышенной готовности к любым признакам увеличения количества вспышек от комплекса солнечных пятен AR3490-91-92 в ближайшие дни.

Учитывая текущее состояние космической погоды, различные группы должны быть готовы к возможным последствиям позднее на этой неделе. Наблюдатели за небом, радиолюбители, моряки и авиапутешественники должны быть бдительными в случае, если солнечная вспышка или корональный выброс массы (выброс плазмы) выйдет из Солнца и вступит во взаимодействие с Землей. Если заряженные частицы столкнутся с магнитным полем нашей планеты, навигационные системы и сигналы связи в регионах высоких широт могут оказаться под угрозой.

В свете недавних событий NOAA уже наблюдало незначительные отключения радиосвязи, вызванные солнечными вспышками, достигающими уровня шторма R1. Ожидается, что частота таких отключений увеличится в течение следующих нескольких дней, потенциально достигая умеренного уровня R2. Во многом это будет зависеть от поведения летучих групп солнечных пятен AR3490-91-92.

В условиях неопределенности условий космической погоды крайне важно, чтобы отдельные лица и организации оставались в курсе событий и принимали необходимые меры предосторожности для смягчения потенциальных сбоев, вызванных солнечной активностью. Следите за надежными источниками информации о космической погоде и будьте готовы к любым непредвиденным проблемам в предстоящие дни.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое солнечное пятно?

Ответ: Солнечное пятно — это темная и прохладная область на поверхности Солнца, вызванная интенсивной магнитной активностью.

Вопрос: Как солнечные вспышки влияют на Землю?

Ответ: Солнечные вспышки могут нарушить космическую среду Земли, потенциально затрагивая радиосвязь, навигационные системы и работу спутников. Сильные вспышки могут даже привести к отключениям электроэнергии и представлять опасность для астронавтов в космосе.

Вопрос: Что такое корональный выброс массы (КВМ)?

Ответ: Корональный выброс массы — это массивный выброс плазмы и магнитных полей из солнечной короны. Это может привести к геомагнитным бурям и потенциально повлиять на магнитное поле Земли.

Вопрос: Как люди могут быть готовы к возмущениям космической погоды?

Ответ: Целесообразно получать информацию через надежные источники прогнозов космической погоды, понимать потенциальные последствия и иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях для критически важных видов деятельности, которые могут быть уязвимы к сбоям из-за явлений космической погоды.

By Габриэль Бота