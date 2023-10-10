Наблюдение солнечных вспышек с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Исследователи с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) внимательно изучили солнечные вспышки, исходящие от летучей звезды TRAPPIST-1. Эта новая информация может очень помочь ученым в поисках экзопланет, похожих на Землю и потенциально способных поддерживать жизнь.

Расположенная примерно в 40 световых годах от Земли, TRAPPIST-1 является домом для семи известных планет, три из которых находятся в обитаемой зоне. Несмотря на свой относительно небольшой размер, звезда ежедневно производит несколько мощных вспышек, испуская излучение, которое распространяется далеко в космос.

Команда под руководством Уорда Ховарда, научного сотрудника НАСА Сагана на факультете астрофизических и планетарных наук Калифорнийского университета в Боулдере, зафиксировала серию солнечных вспышек, исходящих от TRAPPIST-1, в течение 27 часов. Используя уникальный математический метод, они смогли отличить свет, испускаемый вспышками, от обычного излучения звезды. Результат этого процесса позволил получить более четкие изображения планет и их атмосфер.

Наблюдение за экзопланетами, подобными тем, которые находятся вокруг семи миров TRAPPIST-1, затруднено из-за их большого расстояния. Астрофизики могут изучать эти планеты только тогда, когда они проходят перед своими яркими звездами-хозяевами. Однако, когда звезда демонстрирует такой же хаос, как TRAPPIST-1, эта задача становится еще сложнее.

Впервые команда использовала JWST для наблюдения вспышек от TRAPPIST-1 в определенных длинах волн инфракрасного света. С помощью этого метода они зафиксировали подробную эволюцию четырех вспышек в течение нескольких часов, наблюдая их рост яркости, пик и последующее затухание.

Исследователи успешно удалили из своих наблюдений примерно 80% света вспышки, что позволило более точно собрать данные о семи планетах звезды. Более того, этот подход можно применить к аналогичным близлежащим звездным системам, расширяя наши знания об атмосферах экзопланет.

Уорд Ховард заявил: «Благодаря JWST впервые в истории мы смогли искать планеты вокруг других звезд, которые имеют вторичную атмосферу, которую можно найти, скажем, вокруг Земли, Венеры или Марса. »

Это последнее исследование ознаменовало важный шаг вперед в поисках понимания экзопланет и их потенциала для существования внеземной жизни.

источники:

– Оригинальная статья: [Вставить название источника]

– Определения: JWST: Космический телескоп Джеймса Уэбба. Экзопланеты: Планеты за пределами нашей Солнечной системы.

– Изображение: [Вставьте имя источника изображения]