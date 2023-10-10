Недавняя солнечная вспышка в области солнечных пятен AR3452 вызвала опасения по поводу возможности солнечной бури. Хотя предыдущие солнечные вспышки за последние 10 дней не оказали существенного воздействия на Землю, последнее извержение привлекло внимание ученых.

Обсерватория солнечной динамики НАСА обнаружила извержение, произошедшее на восточном лимбе Солнца. Интенсивность события была подчеркнута официальным X-аккаунтом Space Weather Live, веб-сайта, отслеживающего солнечные бури и другие явления, связанные с космической погодой.

В результате сильного ультрафиолетового излучения солнечной вспышки над Австралией и Новой Зеландией произошло незначительное отключение радиосвязи. Это временное нарушение могло повлиять на связь между пилотами дронов, моряками, авиаторами и службами экстренного реагирования.

К счастью, извержение произошло на краю восточного края Солнца, что потенциально позволило избежать прямого воздействия на Землю. Однако точная траектория любого коронального выброса массы (CME), связанного с извержением, еще не определена. Модели прогнозирования солнечной бури дадут прогнозы и определят, испытает ли Земля какие-либо последствия.

Интенсивность солнечной вспышки позволяет предположить, что даже если солнечная буря и произойдет, то, скорее всего, это будет незначительное событие. Однако до тех пор, пока не будет получено больше информации, важно внимательно следить за ситуацией.

Различные космические агентства, такие как НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА), внимательно следят за активностью Солнца. Спутник DSCOVR NOAA играет важную роль в отслеживании и измерении различных аспектов Солнца и его атмосферы. Затем эти данные анализируются Центром прогнозирования космической погоды для предоставления прогнозов и прогнозов.

В заключение, хотя недавнее извержение солнечной вспышки вызывает опасения по поводу потенциальной солнечной бури, ее воздействие на Землю остается неопределенным. Постоянный мониторинг и анализ со стороны космических агентств позволят получить ценную информацию о ситуации.

источники:

– Обсерватория солнечной динамики НАСА

– Space Weather Live (официальный аккаунт X)

– Спутник DSCOVR от NOAA

– Центр прогнозирования космической погоды