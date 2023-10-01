Солнечных бурь не предвидится: безмятежные выходные для магнитного поля Земли

В эти выходные Земля может ожидать мирного и невозмутимого магнитного поля, поскольку нет никаких корональных выбросов массы (CME), угрожающих нашей планете. Однако на солнечной арене появился новичок, который привлек внимание синоптиков Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА).

Это быстрорастущее пятно, известное как солнечное пятно AR3451, имеет более дюжины темных ядер, два из которых больше самой Земли. Хотя его ориентация вдали от Земли делает магнитные наблюдения неубедительными, он демонстрирует сложную магнитную конфигурацию «дельта-класса», что предполагает возможность мощных солнечных вспышек.

Солнечные вспышки — это всплески энергии, высвобождаемые во время солнечных событий, таких как выбросы массы и поверхностные вспышки. Эти всплески энергии, состоящие из заряженных частиц, включая протоны и электроны, путешествуют через космос и взаимодействуют с магнитосферой Земли, достигая нашей планеты. Это взаимодействие может привести к различным эффектам, таким как полярные сияния, сбои в радиосигналах, сбои в работе спутников и возможные нарушения в энергосистеме.

Мониторинг солнечных вспышек и штормов стал возможен благодаря передовым спутниковым системам, таким как NOAA и TESIS, а также международным метеорологическим лабораториям. Эти сети в режиме реального времени предоставляют обновленную информацию о солнечной активности, помогая астрономам и любителям космической погоды сохранять бдительность.

Хотя в эти выходные, кажется, не будет геомагнитных бурь, непредсказуемая природа солнечных вспышек требует продолжения наблюдения. По мере развития солнечного пятна AR3451 исследователи будут внимательно наблюдать за его магнитным поведением. Следите за обновлениями об этом небесном зрелище.

Источник: spaceweather.com.