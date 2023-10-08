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Солнечное затмение пронесется по Северной Америке 14 октября

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
Солнечное затмение пронесется по Северной Америке 14 октября

В субботу, 14 октября, Северную Америку ждет солнечное затмение. Затмение начнется над Тихим океаном, к западу от острова Ванкувер, а затем пойдет на юго-восток, достигнув суши в Орегоне и пересечь семь других штатов США, а затем продолжится в Мексике и Южной Америке. Хотя последствия затмения будут видны к северу от 49-й параллели в Канаде, это будет кольцевое, а не полное затмение.

Визуальные впечатления от затмения будут различаться по всей Канаде. Ванкувер и регион Оканаган в Британской Колумбии станут свидетелями примерно 80% затмения, в то время как в Калгари — около 70%, в Регине — 60%, в Виннипеге — 50%, в Торонто — 30%, в Монреале — 20%, а в атлантических провинциях — всего 10%. Разница между кольцевым и полным затмением заключается в том, что во время кольцевого затмения Луна не полностью закрывает Солнце, создавая завораживающий эффект «огненного кольца» вокруг Луны для зрителей на самой темной части пути затмения.

Лучше всего наблюдать за кольцевым затмением можно будет на пути кольцевого пространства шириной 125 миль. Прибрежный поселок Флоренции, штат Орегон, который находится в центре пути затмения, уже переживает всплеск бронирования отелей. Важно отметить, что взгляд прямо на Солнце во время затмения без надлежащей защиты глаз может привести к серьезной травме глаз. Поэтому специалисты советуют при наблюдении затмения использовать специализированные средства защиты глаз.

Источники: Глобальные новости.

By Роберт Эндрю

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