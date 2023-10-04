Небесные события, которые стоит посмотреть в октябре 2023 года

Октябрь принесет серию захватывающих небесных явлений, которые порадуют звездочетов и любителей астрономии. От метеоритных дождей до планетных наблюдений — каждый найдет что-то для себя. Вот полный список небесных событий, которые обязательно нужно посмотреть, которые состоятся в октябре 2023 года:

Метеоритный дождь Дракониды (8–9 октября): Метеоритный дождь Дракониды, хотя исторически и более мягкий, обещает до 10 метеоров в час при идеальных условиях. Наблюдатели за небом могут увидеть это зрелище с северо-запада с вечера 8 октября до раннего утра 9 октября. Чтобы получить еще больше впечатлений, энтузиастам рекомендуется найти место темного неба, например национальный парк, для оптимального просмотра. Луна встречается с Венерой (10 октября): Третий по яркости объект на небе, Венера, появится рядом с Луной на восточном небе 10 и 11 октября. Наблюдатели смогут увидеть Венеру рядом с Луной, а мерцающий Регул будет виден рядом с Венерой в обе ночи. Кольцевое солнечное затмение (14 октября): Самое ожидаемое событие месяца, кольцевое солнечное затмение, полностью заворожит наблюдателей за небом 14 октября. Это необычное явление, получившее название «огненное кольцо», будет видно из некоторых частей Соединенных Штатов, включая Калифорнию. Невада, Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Юта и Техас. Жилье пользуется большим спросом, поскольку энтузиасты готовятся стать свидетелями затмения, которое начнется около 11 часов утра по восточному времени. Для тех, кто находится за пределами пути, частичное затмение по-прежнему будет представлять собой захватывающее дух зрелище, или, альтернативно, НАСА проведет прямую трансляцию для онлайн-зрителей. Метеоритный дождь Ориониды (21–22 октября): Приготовьтесь к трепету перед звездами: метеоритный дождь Ориониды украсит ночное небо с 21 по 22 октября, достигнув своего пика между полуночью и рассветом. Эти падающие звезды, исходящие от кометы Галлея, ослепляют наблюдателей своим быстрым движением. Хотя яркость луны может повлиять на видимость, стоит отправиться в парк с темным небом, чтобы увидеть это зрелищное событие. Венера достигает наибольшей элонгации (23 октября): 23 октября Венера, вторая планета от Солнца, достигнет наибольшего удлинения, что сделает это время одним из лучших в году для наблюдения за этим ярким небесным телом. Венера окажется дальше всего от солнечного сияния около 7:XNUMX по восточному времени, предоставляя любителям неба прекрасную возможность полюбоваться ее красотой.

Эти события напоминают о чудесах Вселенной и дают людям возможность оценить красоту космоса. Так что хватайте свои телескопы и найдите удобное место, чтобы насладиться этими захватывающими дух космическими изображениями. Приятного наблюдения за звездами!

источники:

- Hindustan Times