«Огненное кольцо» солнечного затмения осветило небо над Америкой

Редкое небесное событие, известное как кольцевое солнечное затмение, произошло в субботу над Северной, Центральной и Южной Америкой. Это потрясающее явление не будет видно в этой части мира снова до 2046 года. Во время кольцевого солнечного затмения Луна расположена в самой дальней точке своей орбиты от Земли, поэтому она не может полностью заблокировать Солнце. Вместо этого огненный свет солнца окружает тень луны, создавая то, что часто называют «огненным кольцом».

Затмение началось в Орегоне в 9:13 утра по тихоокеанскому времени и, как ожидается, закончится у атлантического побережья Бразилии в 3:48 по восточному времени. Когда луна двигалась перед солнцем, небо в городе за городом потемнело вдоль пути затмения, что привело к падению температуры. Даже те, кто находился за пределами прямого пути, увидели частичное солнечное затмение в форме полумесяца, когда казалось, что Луна откусила кусок Солнца.

Эффекты затмения не ограничивались небом над головой. На земле можно было увидеть маленькие полумесяцы, отражающиеся от лобовых стекол автомобилей и окон небоскребов. Для тех, кто наблюдал за деревьями, промежутки между листьями действовали как точечные отверстия, создавая отдельные полумесяцы света.

Если вы пропустили кольцевое затмение в этом году, отметьте в своем календаре 8 апреля 2024 года. В этот день полное солнечное затмение пройдет над Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой, предоставляя любителям неба еще одну возможность стать свидетелями этого. захватывающее событие. Не забудьте сохранить сертифицированные очки для наблюдения за затмением, солнечные наблюдатели и солнечные фильтры для вашей камеры на случай следующего затмения в апреле, чтобы безопасно наблюдать небесное зрелище.

источники:

- CNN