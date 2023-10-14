В субботу произойдет редкое солнечное затмение «Огненное кольцо»: что нужно знать

В эту субботу миллионы американцев получат возможность стать свидетелями редкого астрономического события: кольцевого солнечного затмения в виде «огненного кольца». Это явление происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, оказываясь меньше Солнца и создавая эффект кольца.

По данным НАСА, солнечное затмение будет видно в нескольких штатах США, включая Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас. В некоторых частях Калифорнии, Айдахо, Колорадо и Аризоны также будет возможность увидеть это. Кроме того, затмение будет видно в Центральной Америке, включая Мексику, Белиз, Гондурас и Панаму, а также в Колумбии, а затем завершится у побережья Натала в Бразилии.

Затмение начнется около 9:13 утра по тихоокеанскому времени в Орегоне и закончится в Техасе около 12:03 по тихоокеанскому времени, если позволит погода. НАСА будет вести прямую трансляцию этого события, показывая беседы с учеными и виды из телескопов по всей стране. Зрители могут посмотреть прямую трансляцию на канале НАСА на YouTube или в верхней части специальной веб-страницы.

Чтобы безопасно наблюдать солнечное затмение, важно использовать очки для затмения или зритель, специально предназначенный для этой цели. Эти защитные очки отфильтровывают вредные солнечные лучи, позволяя зрителям наблюдать небесное зрелище, не рискуя повредить глаза.

Стоит отметить, что субботнее кольцеобразное солнечное затмение отличается от полного затмения, последнее, как ожидается, произойдет в апреле. Для многих американцев это будет последняя возможность за несколько лет стать свидетелями «огненного кольца».

источники:

- НАСА

– Изображение: YouTube (канал НАСА)