Кольцевое солнечное затмение 2023 года: как безопасно наблюдать за этим небесным явлением

Предстоящее кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года — это событие, которого с нетерпением ждут наблюдатели за небом в Соединенных Штатах. Чтобы обеспечить безопасное наблюдение за этим небесным явлением, специалисты рекомендуют использовать специальные очки для затмения. Эти очки специально разработаны для защиты от вредных солнечных лучей, в отличие от обычных солнцезащитных очков, которых недостаточно для защиты глаз во время затмения.

Недорогие варианты очков для затмения изготавливаются из бумаги и пленки или полимера, обеспечивающего эффективную защиту от солнца. Крайне важно убедиться, что очки соответствуют международному стандарту ISO 12312-2 для наблюдения за солнцем. Кроме того, портативные солнечные наблюдатели являются альтернативным вариантом безопасного наблюдения за затмением. Важно не надевать ничего на очки для затмения и не использовать их для просмотра в телефон или камеру, так как это может концентрировать солнечные лучи и представлять больший риск для ваших глаз.

Поддельные очки для затмения наводнили рынок во время предыдущих солнечных затмений, поэтому рекомендуется покупать их у проверенных производителей, продавцов или в розничных магазинах, рекомендованных Американской астрономической ассоциацией. Стоит отметить, что НАСА не одобряет и не одобряет какие-либо конкретные продукты.

Кольцевое солнечное затмение, также известное как «огненное кольцо», происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли или рядом с ней, из-за чего она кажется меньше. В результате во время пика затмения яркий солнечный круг окружает Луну, никогда полностью не закрывая ее. Хотя затмение будет видно, по крайней мере частично, во всех 48 нижних штатах, лучшие места, где можно наблюдать это явление, находятся в западных регионах страны, включая Орегон, северную Калифорнию, Неваду, Юту, северо-восток Аризоны, юго-запад Колорадо, Нью-Мексико и Техас.

Итак, обязательно подготовьтесь к этому впечатляющему событию, приобретя подлинные и сертифицированные очки для затмения или портативные солнечные наблюдатели. Помните, что безопасность должна быть приоритетом при наблюдении за Солнцем, и при наличии подходящего оборудования вы сможете в полной мере насладиться замечательным зрелищем кольцевого солнечного затмения 2023 года.

Источник: Погодный канал.

Примечание. Эта статья предназначена только для информационных целей и не представляет собой одобрение или одобрение каких-либо конкретных продуктов или компаний со стороны НАСА или The Weather Company.