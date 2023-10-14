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Кольцевое солнечное затмение и другие небесные события в октябре 2023 года

ByГабриэль Бота

Октябрь 14, 2023
Кольцевое солнечное затмение и другие небесные события в октябре 2023 года

Солнечное затмение, известное как Сурья Грахан, должно произойти 14 октября 2023 года. Это природное явление происходит, когда Луна движется перед Солнцем, на мгновение блокируя его свет. Предстоящее солнечное затмение будет кольцевым солнечным затмением, также называемым солнечным затмением «огненного кольца». Термин «кольцевой» происходит от латинского языка и означает «кольцеобразный». Во время этого типа затмения Луна проходит между Солнцем и Землей, но из-за своего положения на самом дальнем расстоянии от Земли или рядом с ней она кажется меньше Солнца. В результате оно не полностью закрывает солнце, создавая кольцеобразный вид, при котором внешние края солнца все еще видны.

К сожалению, кольцевое солнечное затмение, которое произойдет 14 октября 2023 года, не будет видно в Индии. Он начнется в 11:29 по восточному стандартному времени и продлится примерно пять минут до 11:34 по восточному стандартному времени. Однако наблюдатели за небом в Северной Америке смогут наблюдать затмение. Путь видимости охватит части Соединенных Штатов, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. По данным НАСА, в США он начнется в Орегоне в 9:13 по тихоокеанскому времени и завершится в Техасе в 12:03 по центральному поясному времени.

Для тех, кто не сможет своими глазами увидеть затмение, НАСА будет вести прямую трансляцию этого события на YouTube.

Октябрь 2023 года обещает стать замечательным месяцем для небесных событий, поскольку он продемонстрирует как солнечное, так и лунное затмение. Лунное затмение произойдет 29 октября, что сделает его вторым лунным затмением в году. Кроме того, у наблюдателей за небом будет возможность наблюдать метеорный поток Ориониды. Пик метеорного потока ожидается 21 октября (22 октября в Индии) между полуночью и рассветом, с максимальным количеством падающих звезд 25 в час, по оценкам Джейка Фостера, сотрудника общественной астрономии Королевской обсерватории.

Хотя кольцеобразное солнечное затмение, возможно, и не видно в Индии, в октябре здесь еще есть множество небесных чудес, которыми можно насладиться.

источники:
- НАСА
– Королевская обсерватория

By Габриэль Бота

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