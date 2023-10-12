Увлекательное солнечное затмение «Огненное кольцо»: что нужно знать

Солнечное затмение «огненного кольца», также известное как кольцевое солнечное затмение, должно произойти 14 октября 2023 года. Это небесное явление захватывает воображение наблюдателей за небом по всему миру. Во время затмения «огненного кольца» Луна находится в самой дальней точке от Земли или рядом с ней, поэтому она кажется меньше, чем во время полного солнечного затмения. Когда луна проходит перед солнцем, она оставляет видимым яркое кольцо солнца, создавая эффект огненного кольца.

Предстоящее кольцевое солнечное затмение будет видно миллионам людей по всему миру: оно начнется в Орегоне, пройдет через северо-запад США, Мексику, Центральную Америку и Южную Америку, а затем завершится в Бразилии. Хотя с пути кольцевости открывается лучший вид на «огненное кольцо», те, кто находится за пределами пути, все равно могут стать свидетелями частичного солнечного затмения, если позволяют погодные условия.

Важно отметить, что для просмотра солнечного затмения необходимы специальные солнечные фильтры или методы непрямого наблюдения, чтобы защитить ваши глаза. Если смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты глаз, это может привести к необратимому повреждению глаз. Варианты безопасного просмотра включают сертифицированные солнцезащитные очки или изготовление проектора-обскуры из бытовых материалов.

Если вы не находитесь на пути кольцевого затмения или не можете увидеть затмение лично, доступны виртуальные варианты. НАСА будет вести прямую трансляцию затмения на своем веб-сайте, в приложении и в социальных сетях.

К сожалению, кольцевое солнечное затмение 14 октября 2023 года не будет видно в Индии. Однако это событие знаменует собой последнее кольцевое солнечное затмение, видимое из США до 21 июня 2039 года.

Подготовьтесь, вооружившись необходимыми знаниями и оборудованием, чтобы безопасно насладиться и оценить это чудо природы. Наблюдение солнечного затмения в виде «огненного кольца» — это уникальный опыт, который напоминает нам о необъятности и красоте нашей Вселенной.

источники:

– Солнечное затмение 2023 года: все, что вы хотите знать о солнечном затмении «огненного кольца» (Hindustan Times)

– Источник изображения: Twitter/MissoulaCurrent