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Кольцевое солнечное затмение: редкое явление, видимое в Америке

ByМамфо Брешиа

Октябрь 14, 2023
Кольцевое солнечное затмение: редкое явление, видимое в Америке

В субботу, 14 октября, произойдет кольцевое солнечное затмение, придающее Солнцу вид огненного кольца. Это уникальное астрономическое событие, когда Луна частично закрывает Солнце, является первым в своем роде с 2012 года. Это явление будет видно в небе над некоторыми частями Северной Америки, предоставляя ошеломляющее зрелище для тех, кому посчастливилось стать его свидетелем.

Термин «огненное кольцо» используется для описания формы, образованной Луной, частично закрывающей Солнце. В этом конкретном затмении размер Луны кажется немного меньшим, чем у Солнца, создавая эффект кольца. По данным НАСА, затмение будет видно из некоторых частей Северной Америки, начиная с Орегона в 9:13 (по тихоокеанскому времени) и заканчивая в Техасе в 12:03 (по центральному летнему времени). Путь затмения пройдет через Соединенные Штаты, через мексиканский полуостров Юкатан, через некоторые части Центральной Америки и в Южную Америку от Аляски до Аргентины.

Это кольцеобразное солнечное затмение — редкое событие: предыдущее явление, видимое из Соединенных Штатов, датируется 2012 годом. Следующее, которое будет видно из США, по прогнозам, произойдет 21 июня 2039 года. Однако это предстоящее затмение будет не быть видимым в Индии; это исключительно для Западного полушария.

Погодные условия могут сыграть роль в видимости затмения. Ожидается, что ослабление холодного фронта вызовет облачность в определенных районах, что потенциально затруднит обзор солнечного явления. Облачный покров может затронуть такие места, как Юджин, Медфорд и Алтурас. В других регионах на пути затмения, таких как Невада, Юта и Нью-Мексико, более тонкие облака могут позволить увидеть солнце, хотя и со слегка туманным небом. Наиболее четкие виды ожидаются над юго-востоком Нью-Мексико, северо-западом Техаса и южным побережьем Мексиканского залива в Техасе.

Кольцевое солнечное затмение 14 октября, несомненно, станет захватывающим небесным зрелищем для тех, кому посчастливится стать его свидетелем. Независимо от того, находитесь ли вы в Орегоне, Техасе или в любом другом месте на пути, это зрелище стоит увидеть. Так что отметьте свои календари и будьте готовы стать свидетелями огненного кольца в небе.

источники:
- НАСА
– Космос.com

By Мамфо Брешиа

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