Новое исследование показывает устойчивость почвенных микроорганизмов во время засухи

Недавнее исследование, проведенное Центром микробиологии и системных наук об окружающей среде (CeMESS) Венского университета, пролило свет на удивительную устойчивость некоторых почвенных микроорганизмов перед лицом усиливающейся засухи. Хотя многие бактерии становятся неактивными во время засушливых периодов, определенные группы сохраняются и даже процветают, предлагая революционную информацию о бактериальной активности в периоды засухи и ее последствиях для сельского хозяйства, а также наше понимание последствий изменения климата.

Почвенные микроорганизмы играют решающую роль в экосистемах, способствуя плодородию почвы, помогая усваивать питательные вещества растениями и влияя на траектории изменения климата, определяя, будут ли почвы накапливать или выделять CO2. Однако измерение активности микроорганизмов в сухих почвах и определение того, какие виды остаются активными, исторически было сложной задачей.

В этом исследовании исследователи из Венского университета разработали новый метод наблюдения за активностью бактерий в периоды засухи. Образцы почвы из эксперимента по изменению климата «ClimGrass» в Штирии были инкубированы с изотопно-маркированным водяным паром, что позволило измерить рост бактерий без добавления жидкой воды в почву.

Результаты исследования показали, что, хотя большинство бактерий становилось неактивными по мере увеличения сухости, это не было одинаковым для всех микробных групп. На рост бактерий во время засухи влияло то, подвергались ли почвы воздействию нынешних или будущих климатических условий, таких как более высокие температуры и концентрации CO2.

Интересно, что моделирование будущих климатических условий привело к тому, что больше бактерий оставались активными, несмотря на засуху. В этих смоделированных условиях смогли прижиться более устойчивые к засухе виды. Одна особенно засухоустойчивая бактерия из рода Streptomyces стала более распространенной в сухих почвах, на ее долю приходится значительная часть общей бактериальной активности. Его нитевидный рост может позволить ему перекрывать разрозненные поровые пространства в пораженных засухой почвах, получая доступ к воде и питательным веществам из отдаленных источников и потенциально помогая растениям справиться с засухой.

Это исследование дает бесценную информацию об устойчивости и адаптируемости почвенных микроорганизмов перед лицом усиливающихся засух из-за изменения климата. Понимание поведения этих крошечных организмов имеет решающее значение для поддержания плодородия почвы, содействия росту растений и регулирования связывания углерода, что, в свою очередь, жизненно важно как для наших экосистем, так и для сельскохозяйственного сектора.

Пока мир борется с проблемами изменения климата, продовольственной безопасности и баланса экосистем, подобные исследования открывают путь к обоснованным стратегиям по защите здоровья нашей планеты и благополучия ее жителей.

источники:

– Исследование, проведенное Центром микробиологии и системных исследований окружающей среды (CeMESS) Венского университета, опубликовано в журнале Nature Communications.