Космический телескоп «Евклид» возобновляет миссию

Космический телескоп Европейского космического агентства «Евклид» вернулся в строй после того, как обновление программного обеспечения устранило проблему с его навигационными датчиками. Обсерватория стоимостью в миллиард евро, запущенная в июле, успешно достигла пункта назначения на стабильной орбите вокруг Солнца, но вскоре столкнулась с проблемами фокусировки на звездах. Центр управления полетами обнаружил, что датчик точного наведения телескопа (FGS) ошибочно идентифицировал сигналы солнечных лучей как звезды, из-за чего телескоп двигался беспорядочно. Инженеры ЕКА, Thales Alenia Space и Леонардо вместе работали над обновлением программного обеспечения, позволяющим датчикам правильно идентифицировать звезды. После установки патча телескоп теперь работает нормально, и центр управления полетами продолжит тестирование его производительности перед началом сбора данных.

Евклид, названный в честь греческого математика, предназначен для изучения темной энергии и темной материи. Он будет захватывать изображения галактик, образовавшихся миллиарды лет назад, и создавать трехмерную карту неба. Эта карта поможет астрономам понять эволюцию Вселенной, распределение материи и эффекты гравитации, темной материи и темной энергии. Ученые надеются получить представление об ускорении расширения Вселенной и о том, как гравитация и темная материя противодействуют воздействию темной энергии.

«Евклид» станет первой космической миссией, посвященной изучению этих явлений. Космологи имеют ограниченные знания о темной энергии, поскольку ее воздействие на Землю и Солнечную систему минимально. Мощные телескопы, такие как Евклид, необходимы для наблюдения за большим количеством галактик на огромных расстояниях и сбора данных для дальнейшего изучения и понимания темной энергии. Теперь, когда телескоп снова в рабочем состоянии, ожидается, что наблюдения миссии начнутся в конце ноября после завершения текущего этапа проверки производительности.

источники:

– Европейское космическое агентство

– Лаборатория реактивного движения НАСА