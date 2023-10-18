Отвлеченные роботами: свидетельства «социальной лености» на рабочем месте

Согласно исследованию, проведенному учеными из Технического университета Берлина, люди, как правило, становятся менее внимательными к своим задачам, работая вместе с роботами. Феномен, известный как «социальная леность», означает, что члены команды прилагают меньше усилий, если верят, что другие компенсируют их недостаточную продуктивность.

Исследование предполагает, что люди начинают воспринимать роботов как часть своей команды. Когда они видят, что робот или другой коллега работают хорошо, или если они не чувствуют, что их собственный вклад будет оценен, работники склонны относиться к своей работе более спокойно. Дитлинд Хелен Симек, первый автор исследования, описывает командную работу как неоднозначное благо. Хотя это может мотивировать людей работать лучше, это также может привести к уменьшению чувства личного достижения, когда индивидуальный вклад остается незамеченным.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи попросили группу работников оценить качество выполнения различных задач. Половине участников сообщили, что задания выполнил робот по имени Панда, хотя физически они с роботом не сотрудничали. Рабочие видели и слышали, как робот работает в их среде.

Исследователи следили за деятельностью рабочих, проверяя печатные платы на наличие ошибок. Первоначально казалось, что не было никакой статистической разницы во времени и усилиях, затраченных на проверку печатных плат между группой, работающей с Panda, и группой, работающей без робота. Однако, проанализировав уровень ошибок, исследователи обнаружили, что те, кто работал с Panda, выявляли меньше дефектов после того, как робот успешно отмечал многочисленные ошибки. Это говорит о том, что люди, как правило, становятся менее активными участниками, когда считают коллегу-робота надежным.

Хотя участники считали, что уделяют одинаковое внимание своим задачам, исследователи пришли к выводу, что подсознательно они начали полагаться на производительность Панды. Доктор Линда Оннаш, старший автор исследования, объясняет, что, хотя отследить, куда смотрит человек, можно, определить, адекватно ли обрабатывается визуальная информация на ментальном уровне, гораздо сложнее.

Это исследование дает ценную информацию о влиянии роботов на динамику командной работы и индивидуальную производительность на рабочем месте. Это подчеркивает необходимость найти баланс между получением выгод от совместных усилий и обеспечением достаточного признания и оценки вклада отдельных лиц.

источники:

– Исследование исследователей из Технического университета Берлина, опубликованное в журнале Frontiers in Robotics and AI.