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Полет через огромный «лабиринт ночи» Марса

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Полет через огромный «лабиринт ночи» Марса

Новое захватывающее видео, выпущенное Европейским космическим агентством (ЕКА), отправляет зрителей в виртуальное путешествие по огромному «Лабиринту ночи» Марса, системе глубоких долин, известной как Noctis Labyrinthus. Видео демонстрирует пересекающиеся долины, некоторые из которых имеют ширину до 19 миль и глубину до 5 миль, предоставляя зрителям уникальную перспективу марсианского ландшафта.

В видео не только показаны долины, но и другие интригующие геологические особенности, такие как кратеры, оползни и песчаные дюны. Одной из важных особенностей, продемонстрированных на видео, является наличие грабенов, которые указывают на тектонику плит. Эти грабены представляют собой области марсианской коры, испытавшие напряжение и растрескивание из-за вулканической активности.

Моделирование было создано с использованием данных, собранных спутником Mars Express, который вращается вокруг Марса с декабря 2003 года. Миссия внесла большой вклад в наше понимание геологии и атмосферы Марса. Спутник сделал снимки поверхности Марса в высоком разрешении, способные выявить детали размером всего 33 фута в поперечнике.

Чтобы отпраздновать 20-летие миссии Mars Express, было создано новое мозаичное изображение всего марсианского земного шара с использованием изображений стереокамеры высокого разрешения спутника. Эта камера не только снимает полноцветные изображения, но и предоставляет информацию о глубине, что позволяет создавать трехмерные карты марсианской поверхности.

Видео «Лабиринт ночи» предлагает захватывающий взгляд на марсианский пейзаж и позволяет зрителям ощутить захватывающую дух красоту Марса, не выходя из своих экранов. Это напоминание о невероятных достижениях и открытиях, ставших возможными благодаря освоению космоса.

источники:
– Европейское космическое агентство (ЕКА)
- Миссия Марс Экспресс

By Мамфо Брешиа

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