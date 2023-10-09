Ученые запечатлели быстро движущиеся атомы водорода в действии

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики и Стэнфордского университета успешно наблюдали движение атомов водорода внутри молекул аммиака с помощью дифракции сверхбыстрых электронов (UED). Метод UED позволяет исследователям отслеживать движение атомов водорода, которые играют решающую роль в многочисленных химических и биологических реакциях.

Переносы водорода, такие как перенос протонов, необходимы для многих биологических процессов. Однако эти передачи происходят в течение фемтосекунд, что делает их чрезвычайно трудными для наблюдения. Предыдущие попытки отследить атомы водорода с помощью дифракции электронов были теоретическими, но это исследование предоставляет экспериментальные доказательства их эффективности.

Исследователи использовали электроны мегаэлектронвольт (МэВ) высокой энергии для изучения атомов водорода и переноса протонов. Диссоциируя молекулы аммиака ультрафиолетовым светом, а затем пропуская через них луч электронов, команда смогла захватить дифрагированные электроны и обнаружить сигналы от атомов водорода, отделяющихся от ядра азота. Это позволило наблюдать последующие молекулярные структурные изменения.

Возможность наблюдать перенос водорода в режиме реального времени может дать ценную информацию о механизмах реакций переноса протона. Эти знания имеют значение для различных областей, включая химию и биологию. Понимание того, как ведут себя протоны во время реакций, может иметь важные последствия для структурной биологии, где традиционные методы, такие как рентгеновская кристаллография и криоэлектронная микроскопия, имеют ограничения в визуализации протонов.

В будущих экспериментах исследователи планируют использовать рентгеновские лучи на рентгеновской лазерной установке SLAC, чтобы сравнить результаты с результатами, полученными с помощью MeV-UED. Кроме того, они стремятся увеличить интенсивность электронного луча и улучшить временное разрешение для захвата отдельных этапов диссоциации протонов. Эти достижения могут привести к лучшему пониманию переноса водорода и его роли в биологических и химических процессах.

Ссылка:

– «Фемтосекундная электронная и водородная структурная динамика в аммиаке, полученная с помощью дифракции сверхбыстрых электронов» (Physical Review Letters, 2023)

– Финансирование исследования было предоставлено Управлением науки Министерства энергетики США. MeV-UED является частью рентгеновской лазерной установки LCLS SLAC, которая является пользовательской установкой Управления науки Министерства энергетики США.