Ученые-солнечники добились прогресса в понимании загадочной внешней атмосферы Солнца

Ученые, занимающиеся солнечной энергией, добились значительного прогресса в разгадке давней загадки того, почему внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, намного горячее, чем слои под ней. Используя солнечный телескоп Дэниела К. Иноуйе (DKIST) на Гавайях, международная группа ученых наблюдала магнитное поле Солнца с беспрецедентной детализацией. Они обнаружили сложные змееподобные структуры энергии в магнитном поле нижних слоев солнечной атмосферы, хромосферы, которые могут переносить энергию во внешние слои солнечной атмосферы.

Это исследование приближает ученых на один шаг к пониманию Солнца, нашей дающей жизнь звезды. Чрезвычайно высокая температура короны, достигающая более 1.8 миллиона градусов по Фаренгейту, на протяжении десятилетий озадачивала исследователей. Согласно звездным моделям, температура должна повышаться по мере продвижения к ядру звезды, где происходит ядерный синтез. Однако температура короны противоречит этому ожиданию, предполагая существование неизвестного механизма нагрева внешней атмосферы.

Змееподобные магнитные явления, наблюдаемые исследовательской группой, потенциально могут объяснить эту загадку. Понимание геометрии магнитного поля имеет решающее значение для понимания энергетических явлений, которые управляют динамикой плазмы в солнечной атмосфере. Эти явления в конечном итоге способствуют нагреву солнечной плазмы до температур в миллионы градусов.

Предыдущие попытки решить проблему нагрева короны были сосредоточены на активных областях Солнца, таких как солнечные пятна. Однако недавнее исследование исследовало более тихие области поверхности Солнца, покрытые конвективными ячейками, называемыми гранулами. В этих регионах наблюдаются более слабые, но более динамичные магнитные поля. Команда наблюдала более сложную структуру основного магнитного поля с змеевидными вариациями его ориентации.

Сложность этих мелкомасштабных изменений магнитного поля позволяет предположить, что энергия высвобождается посредством процесса, называемого магнитным пересоединением, который происходит, когда противоположные магнитные поля взаимодействуют и выделяют энергию, которая способствует нагреванию атмосферы. Исследователи использовали самый мощный солнечный оптический телескоп в мире, чтобы выявить эти сложные ориентации магнитного поля, приближая нас к пониманию этой важной загадки исследований Солнца.

Результаты этого исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

источники:

– Университет Шеффилда

- Письма Астрофизического журнала