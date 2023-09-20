Змея подавилась инвазивной рыбой: значение для исследований рыбоядных змей и инвазивных видов

Герпетолог из Франции недавно столкнулся с примечательным инцидентом, когда змея попыталась съесть рыбу размером с ее собственную голову. Николя Фуэнто, герпетолог из некоммерческой Лиги защиты птиц во Франции, наблюдал, как змея-гадюка изо всех сил пытается поедать инвазивные виды рыб в озере Лак-де-Карсе на юго-востоке Франции. Эта встреча побудила к дальнейшим исследованиям взаимосвязи между рыбоядными змеями и инвазивными видами.

Фуэнто сначала подумал, что змея просто пытается съесть рыбу, но вскоре понял, что змея подавилась рыбой, застрявшей в ее пищеводе. Чтобы спасти змею, Фуэнто осторожно затолкал рыбу обратно в пасть змеи, чтобы выбить ее шипы. Когда рыбу удалось удалить, змея оказалась невредимой и ускользнула.

Идентифицированным видом рыбы оказался ерш, небольшая пресноводная рыба, обитающая в некоторых частях Европы и Азии. Однако ерши были завезены в различные регионы, включая Францию, где они считаются инвазивным видом. Их жесткие и колючие спинные плавники затрудняют поедание хищниками.

Змеи-гадюки в основном питаются рыбой, а в некоторых регионах их естественный ареал пересекается с ареалом ершей. Присутствие инвазивных ершей на водно-болотных угодьях Средиземноморья, где гадюковые змеи редки и их численность сокращается, представляет потенциальную угрозу для местной популяции змей. Предыдущие инциденты показали, что змеи, питающиеся рыбой в Европе, в том числе змеи-гадюки, умерли после употребления в пищу инвазивной рыбы.

Хотя влияние инвазивных рыб на змей остается неизученным, этот случай подчеркивает необходимость дальнейших исследований потенциальных угроз, исходящих от инвазивных видов. Понимание взаимосвязи между рыбоядными змеями и инвазивными рыбами может способствовать усилиям по сохранению и защите местных популяций змей.

источники:

– Записки герпетологии. (2021, 10 сентября). Змея, подавившаяся агрессивной рыбой, требует проведения исследований.

– Живая наука. (2021, 22 сентября). Змея попыталась съесть рыбу своего размера и чуть не подавилась.