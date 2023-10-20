Астрономы обнаружили самый далекий быстрый радиовсплеск, что дает возможность заглянуть в скрытую Вселенную

Астрономы сделали революционное открытие, обнаружив самый далекий быстрый радиовсплеск (FRB), когда-либо зарегистрированный. Этот отдаленный взрыв космических радиоволн, известный как FRB 20220610A, наблюдался в галактике, расположенной на расстоянии восьми миллиардов световых лет от Земли. Всплеск продолжительностью менее миллисекунды также является одним из самых мощных из когда-либо наблюдавшихся.

Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории сыграл решающую роль в определении галактики-источника FRB. Используя VLT, астрономы смогли определить, что эта галактика старше и дальше, чем любой другой известный источник FRB. Также считается, что она является частью небольшой группы сливающихся галактик.

Это открытие имеет важные последствия для понимания состава Вселенной. Современные методы измерения массы Вселенной дали противоречивые результаты и бросили вызов стандартной модели космологии. Используя FRB в качестве инструмента, астрономы надеются получить представление о «недостающей» материи, которая существует между галактиками.

Быстрые радиовсплески обладают уникальной способностью обнаруживать ионизированный материал даже в космосе, который считается почти пустым. Это позволяет астрономам измерять количество материи, присутствующей между галактиками. Открытие FRB 20220610A подтверждает существование «соотношения Маккара», которое гласит, что чем дальше находится быстрый радиовсплеск, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками.

Хотя точная причина быстрых радиовсплесков до сих пор неизвестна, недавнее открытие подтверждает, что они являются обычным явлением в космосе. Астрономы полагают, что изучение этих всплесков не только поможет обнаружить материю между галактиками, но и поможет лучше понять структуру Вселенной.

Хотя это открытие представляет собой текущие ограничения возможностей телескопов, будущие достижения откроют еще большие возможности. Обсерватория Square Kilometer Array в настоящее время строит два радиотелескопа в Южной Африке и Австралии, которые будут способны обнаруживать тысячи FRB, в том числе те, которые находятся гораздо дальше. Кроме того, предстоящий Чрезвычайно Большой Телескоп, строящийся в Чили, предоставит астрономам возможность изучать галактики-источники всплесков еще дальше.

Это важное открытие открывает новые возможности для исследования и раскрытия скрытых тайн Вселенной. Используя мощь быстрых радиовсплесков, астрономы готовы расширить границы нашего понимания и пролить свет на тайны космоса.

источники:

– Европейская южная обсерватория (ESO)

– Очень Большой Телескоп (VLT)

– Организация Содружества научных и промышленных исследований (CSIRO)