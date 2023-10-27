Революция в энергетике: умные материалы для устойчивого будущего

Введение

В 2008 году Национальная инженерная академия США определила 14 грандиозных задач XXI века, многие из которых требуют использования передовых материалов. Помня об этом, фонд VinFuture недавно провел вебинар InnovaTalk на тему «Умные материалы для сбора и хранения энергии». Мероприятие собрало экспертов из различных областей, чтобы обсудить роль интеллектуальных материалов в развитии аккумуляторных технологий и эффективности солнечных батарей.

Раскрытие потенциала твердотельных батарей

В ходе вебинара профессор Антонио Кастро Нето из Национального университета Сингапура углубился в горизонты аккумуляторных технологий, уделив особое внимание твердотельным батареям. Эти батареи, в отличие от своих жидких аналогов, используют твердый электролит для транспортировки ионов. Эта уникальная характеристика не только повышает безопасность, устраняя риски перегрева и взрывов, но также ставит новые задачи в понимании подвижности ионов в твердых телах.

Чтобы понять это явление, профессор Нето подчеркнул необходимость перехода от традиционных концепций электрохимии к принципам физики твердого тела. Исследования его команды выявили ключевую роль топологии и геометрии кристалла в определении подвижности ионов. Изучая матрицу Гессе, они определили три ключевых фактора, определяющих подвижность ионов: плотность кристалла, скорость звука и топологическую структуру кристалла.

Конечная цель создания твердотельных батарей заключается в разработке новых материалов со структурно прочными и атомарно-гладкими свойствами. Огромные достижения в этой области могут привести к созданию более эффективных и устойчивых решений по хранению энергии.

Достижения в области эффективности солнечных батарей

Доктор Хиеу Нгуен из Австралийского национального университета поделился информацией об исследованиях, проведенных его командой по повышению эффективности солнечных батарей. Измеряя коэффициент поглощения различных материалов, они могут определить способность материала поглощать свет. Эта информация играет решающую роль при выборе материалов для изготовления солнечных элементов.

Кроме того, доктор Нгуен подчеркнул важность понимания как поглощения, так и излучения света при прогнозировании количества генерации электронов в материале. Эти знания помогают оптимизировать конструкцию солнечных элементов для достижения пикового напряжения и общей эффективности.

Заключение

Вебинар InnovaTalk Фонда VinFuture пролил свет на преобразующую силу интеллектуальных материалов в революционных энергетических технологиях. От твердотельных батарей до солнечных элементов — эти материалы являются ключом к устойчивому и эффективному будущему. Поскольку исследователи продолжают разгадывать тайны подвижности ионов и свойств материалов, мы можем ожидать революционных инноваций, которые будут формировать энергетический ландшафт на долгие годы вперед.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое умные материалы?

Ответ: Умные материалы — это материалы, свойства которых реагируют на внешние раздражители, такие как температура, свет или давление. Они обладают способностью контролируемым образом изменять свои физические или химические свойства, что делает их адаптируемыми и универсальными для различных применений.

Вопрос: Что такое твердотельные батареи?

Ответ: Твердотельные батареи — это тип батареи, в которой используется твердый электролит вместо жидкого электролита, как в традиционных батареях. Они предлагают повышенную безопасность, стабильность и плотность энергии по сравнению со своими жидкими аналогами.

Вопрос: Почему важна эффективность солнечных батарей?

Ответ: Эффективность солнечных батарей определяет количество солнечного света, которое можно преобразовать в полезную электрическую энергию. Более высокая эффективность означает, что из того же количества солнечного света вырабатывается больше электроэнергии, что приводит к снижению производственных затрат и созданию более устойчивого источника энергии.