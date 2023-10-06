Малый магнетизм раскрывает тайны солнечной атмосферы

Физики Солнца получают новое представление о загадочном нагреве солнечной короны благодаря изображениям Солнца крупным планом, полученным Солнечным орбитальным аппаратом во время прохождения перигелия в октябре 2022 года. Солнечная корона, внешняя атмосфера Солнца, достигает температуры миллиона °C, несмотря на то, что температура поверхности составляет всего ~6000 °C.

Новые изображения показывают, как петли газа температурой в миллион градусов, составляющие солнечную корону, связаны с небольшими участками магнитного поля на поверхности Солнца. Эти пятна имеют размер около 100 км и ответственны за формирование корональных петель. Корреляция между этими участками магнитного поля и петлями предполагает, что мелкомасштабные магнитные поля играют решающую роль в нагреве короны.

Solar Orbiter сделал эти изображения с помощью двух своих инструментов. Камера Extreme Ultraviolet Imager (EUI) предоставила желтое изображение, показывающее дугообразные горячие петли плазмы, достигающие короны. Поляриметрический и гелиосейсмический сканер (PHI) предоставил пятнистое изображение, показывающее магнитную полярность солнечной поверхности. Области, заштрихованные красным и синим, представляют собой участки северной и южной магнитной полярности.

Эти наблюдения предоставляют данные высокого разрешения, которые позволяют физикам Солнца изучать роль мелкомасштабных магнитных полей в развитии солнечной короны. Тщательно сравнивая данные двух инструментов, исследователи могут изучить сложное расположение и временную эволюцию участков магнитного поля.

Solar Orbiter в настоящее время готовится к еще одному близкому прохождению Солнца в октябре 2023 года, что позволит еще более точно наблюдать мелкомасштабные процессы. Целью этой миссии является раскрытие ранее невидимых механизмов нагрева солнечной атмосферы.

Эти результаты способствуют лучшему пониманию Солнца и его влияния на космическую погоду, предоставляя ценную информацию для будущих космических миссий и нашего понимания других звезд.

источники:

– Европейское космическое агентство