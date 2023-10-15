Что нагревает солнечную корону? Новые результаты солнечного орбитального аппарата

Ученые уже давно озадачены вопросом, что нагревает солнечную корону. Корона — это слой диффузной плазмы, окружающий Солнце и видимый только во время полного затмения. Несмотря на то, что корона горячее, чем поверхность Солнца, температура которой достигает 6,500 К, она бледно-белая, почти розовая, а ее температура превышает миллион Кельвинов. В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, исследователи, возможно, наконец нашли ответ.

В исследовании использовались данные, собранные Солнечным орбитальным аппаратом НАСА/ЕКА, космическим кораблем, оснащенным различными инструментами для измерения магнитных полей, солнечного ветра и частиц высокой энергии, а также для получения изображений поверхности Солнца с высоким разрешением. Во время близкого сближения в октябре 2022 года сканер экстремального ультрафиолета (EUI) солнечного орбитального аппарата получил подробные изображения небольших плазменных дуг, а поляриметрический и гелиосейсмический сканер (PHI) измерил магнитную полярность солнечной поверхности в том же регионе.

Результаты показали, что небольшие изменения магнитной полярности могут способствовать образованию плазменных дуг даже в спокойные периоды солнечной активности. Это означает, что даже когда Солнце не испытывает интенсивных извержений, таких как протуберанцы и солнечные вспышки, активность все равно достаточна, чтобы поддерживать температуру короны. Эти мелкомасштабные поверхностные магнитные поля обеспечивают постоянное кипение активности, поддерживающее высокую температуру короны.

Solar Orbiter недавно еще раз приблизился к Солнцу и получил еще больше данных, которые, как ожидается, раскроют новые тайны нашей звезды. Благодаря своей динамичной орбите, иногда приближающей ее к Солнцу, чем к Меркурию, Solar Orbiter производит революцию в нашем понимании Солнца и его динамики.

Это новаторское исследование проливает свет на загадочный механизм нагрева солнечной короны и подчеркивает сложную взаимосвязь между магнитными полями и динамикой плазмы. Дальнейшие исследования и наблюдения с Solar Orbiter будут продолжать углублять наше понимание Солнца и его влияния на нашу Солнечную систему.

Ссылка:

– Читта, Л.П. и др. «Мимолетные небольшие поверхностные магнитные поля создают корону тихого Солнца». Письма Астрофизического журнала 956.1 (2023): L1.