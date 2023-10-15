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Что нагревает солнечную корону? Новые результаты солнечного орбитального аппарата

ByРоберт Эндрю

Октябрь 15, 2023
Что нагревает солнечную корону? Новые результаты солнечного орбитального аппарата

Ученые уже давно озадачены вопросом, что нагревает солнечную корону. Корона — это слой диффузной плазмы, окружающий Солнце и видимый только во время полного затмения. Несмотря на то, что корона горячее, чем поверхность Солнца, температура которой достигает 6,500 К, она бледно-белая, почти розовая, а ее температура превышает миллион Кельвинов. В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, исследователи, возможно, наконец нашли ответ.

В исследовании использовались данные, собранные Солнечным орбитальным аппаратом НАСА/ЕКА, космическим кораблем, оснащенным различными инструментами для измерения магнитных полей, солнечного ветра и частиц высокой энергии, а также для получения изображений поверхности Солнца с высоким разрешением. Во время близкого сближения в октябре 2022 года сканер экстремального ультрафиолета (EUI) солнечного орбитального аппарата получил подробные изображения небольших плазменных дуг, а поляриметрический и гелиосейсмический сканер (PHI) измерил магнитную полярность солнечной поверхности в том же регионе.

Результаты показали, что небольшие изменения магнитной полярности могут способствовать образованию плазменных дуг даже в спокойные периоды солнечной активности. Это означает, что даже когда Солнце не испытывает интенсивных извержений, таких как протуберанцы и солнечные вспышки, активность все равно достаточна, чтобы поддерживать температуру короны. Эти мелкомасштабные поверхностные магнитные поля обеспечивают постоянное кипение активности, поддерживающее высокую температуру короны.

Solar Orbiter недавно еще раз приблизился к Солнцу и получил еще больше данных, которые, как ожидается, раскроют новые тайны нашей звезды. Благодаря своей динамичной орбите, иногда приближающей ее к Солнцу, чем к Меркурию, Solar Orbiter производит революцию в нашем понимании Солнца и его динамики.

Это новаторское исследование проливает свет на загадочный механизм нагрева солнечной короны и подчеркивает сложную взаимосвязь между магнитными полями и динамикой плазмы. Дальнейшие исследования и наблюдения с Solar Orbiter будут продолжать углублять наше понимание Солнца и его влияния на нашу Солнечную систему.

Ссылка:
– Читта, Л.П. и др. «Мимолетные небольшие поверхностные магнитные поля создают корону тихого Солнца». Письма Астрофизического журнала 956.1 (2023): L1.

By Роберт Эндрю

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