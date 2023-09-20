Эволюционная история показывает медленный рост крокодилов

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, под названием «Происхождение медленного роста в стволовой линии крокодилов» пролило свет на то, почему крокодилы, включая крокодилов и аллигаторов, растут медленно по сравнению со своими ближайшими ныне живущими родственниками, птицами. Исследовательская группа исследовала внутреннюю структуру ископаемых костей предков крокодилов возрастом 200 миллионов лет, известных как крокодиломорфы, и обнаружила, что они росли медленно, подобно современным крокодилам.

Исследователи были удивлены, обнаружив, что костные ткани этих древних крокодиломорфов состояли из типа, называемого костью с параллельными волокнами, что указывает на разницу в скорости роста между их быстрорастущими предками и сегодняшними медленно растущими крокодилами. Это открытие бросает вызов распространенному мнению о том, что медленный рост современных крокодилов связан с их малоподвижным полуводным образом жизни. Эти ранние крокодиломорфы были активными и полностью наземными животными, а не хищниками, устраивающими засады, которые существуют сегодня.

Исследование также включало изучение окаменелостей недавно обнаруженного предка гигантского крокодила, который жил 210 миллионов лет назад в Южной Африке. Исследователи проанализировали кости под мощным микроскопом, чтобы определить возраст на момент смерти, годовую скорость роста и характеристики костной ткани. Сравнивая новый экземпляр с другими известными видами, они идентифицировали его как очень раннего предка крокодила, возможно, самого раннего из группы, в которую входят современные крокодилы.

Исследователи обнаружили, что гигантские виды росли медленнее, чем другие крупные рептилии своего времени, например, динозавры. Эта стратегия медленного роста сохранялась и еще больше замедлилась у недавно появившихся видов крокодиломорфов. Медленный рост стал характерной чертой всех известных крокодиломорфов, произошедших от их древнего предка, что позволило им пережить массовое вымирание в конце триасового периода.

С другой стороны, считается, что динозавры пережили массовое вымирание благодаря быстрому росту. Это событие привело к сосуществованию быстрорастущих динозавров и медленно растущих крокодиломорфов в следующую эпоху, в конечном итоге заложив основу для различий в росте, наблюдаемых у их современных потомков, птиц и крокодилов.

Результаты исследования показывают, что разница в темпах роста между птицами и крокодилами была установлена ​​на ранних этапах эволюционной истории группы, несмотря на то, что их общий предок был быстрорастущим животным. Это исследование способствует нашему пониманию сложных факторов, влияющих на модели роста и эволюционные адаптации у разных видов.

источники:

– «Происхождение медленного роста в линии ствола крокодила» – Современная биология

– Профессор Дженнифер Бота, Университет Витватерсранда

– Проф. Иона Шуаньер, Университет Витватерсранда

– Бэйли Вайс, Университет Витватерсранда

– Пол Барретт, заслуженный профессор палеонтологии Музея естественной истории, Лондон.