Модернизированный рентгеновский лазер SLAC производит первые рентгеновские лучи, открывая новую эру в исследованиях

Рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL) Linac Coherent Light Source (LCLS) в Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США успешно произвел свои первые рентгеновские лучи после серьезной модернизации. Это обновление, известное как LCLS-II, предоставляет беспрецедентные возможности, которые произведут революцию в научных исследованиях с использованием рентгеновских лучей.

Ученые всего мира стремятся воспользоваться преимуществами модернизированного рентгеновского лазера для продвижения своих исследовательских программ. Расширенные возможности LCLS-II позволят ученым изучать квантовые материалы с беспрецедентным разрешением, что приведет к прогрессу в области вычислений и коммуникаций. Это также позволит изучать мимолетные химические события для развития устойчивых производств и технологий чистой энергетики. Кроме того, исследователи смогут исследовать функции биологических молекул для разработки новых фармацевтических препаратов и изучения научных явлений в кратчайшие сроки.

Это достижение является кульминацией более чем десятилетней работы и многолетнего проекта модернизации стоимостью 1.1 миллиарда долларов, в котором приняли участие тысячи ученых, инженеров и техников. Успешное создание рентгеновских лучей знаменует собой важную веху в стремлении SLAC к развитию рентгеновской науки.

XFEL — это мощные инструменты, которые производят сверхяркие и ультракороткие импульсы рентгеновского света, позволяя ученым наблюдать поведение молекул, атомов и электронов с беспрецедентной детализацией. XFEL сыграли важную роль в научных прорывах, в том числе в создании первого «молекулярного фильма» и изучении поглощения солнечного света растениями и водорослями.

LCLS-II выводит рентгеновскую науку на совершенно новый уровень, производя до миллиона рентгеновских импульсов в секунду, что является значительным увеличением по сравнению с его предшественником. Модернизированный рентгеновский лазер также будет иметь среднюю яркость в 10,000 XNUMX раз ярче, чем его предшественник, установив новый мировой рекорд для самых мощных источников рентгеновского света.

Успех LCLS-II является результатом совместных усилий нескольких учреждений, в том числе пяти национальных лабораторий США и университета. Революционный сверхпроводниковый ускоритель, ключевой компонент LCLS-II, был разработан в сотрудничестве с Фермилаб и Национальным ускорительным центром Томаса Джефферсона.

Благодаря расширенным возможностям LCLS-II у ученых появятся новые возможности для расширения знаний в широком спектре дисциплин, способствуя развитию чистой энергетики, фундаментальным научным исследованиям и инициативам в области национальной безопасности.

Источник: Национальная ускорительная лаборатория SLAC.