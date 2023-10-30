Откройте для себя красоту ноябрьского неба

Небо преображается по мере того, как мы углубляемся в ноябрь. Солнце не только садится раньше, но и опускается дальше за горизонт, в результате чего небо становится темнее. Поскольку от атмосферы Земли отражается меньше солнечных лучей, контраст между звездами и чернильно-черным фоном становится более выраженным, создавая захватывающее дух зрелище. Хотя нам может показаться, что небо изобилует миллионами звезд, это не совсем так. Даже в самую темную ночь невооруженный глаз может различить только около 2,500 звезд.

Одно из самых захватывающих созвездий, которое стоит наблюдать в ноябре, — Орион, великий мифологический охотник. Посмотрите на восточный горизонт около 11:XNUMX и вы заметите три яркие звезды, образующие линию. Эти звезды представляют собой пояс Ориона и остаются видимыми до рассвета. Кроме того, Орион может похвастаться и другими выдающимися звездами, такими как Бетельгейзе, массивная звезда, приближающаяся к концу своей жизни, и Ригель, массивная звезда в расцвете сил. Если вы проследите линию пояса Ориона вниз влево, вы встретите Сириус, который кажется самой яркой звездой как в северном, так и в южном полушариях из-за своей близости к Земле.

Глядя на звезды, вы не можете не заметить их мерцание. Это явление происходит из-за атмосферной турбулентности, вызванной колебаниями температуры. Атмосфера искривляет и расщепляет звездный свет, в результате чего мерцает яркость и меняется цвет. Астрономы используют различные методы для смягчения последствий мерцания, например, размещая телескопы на высоких горах и в засушливых районах. Они также используют телескопы с адаптивной оптикой, способной быстро настраивать свои зеркала, чтобы нейтрализовать искажения, вызванные мерцанием. Кроме того, астрономы используют лазеры с карандашным лучом для создания «искусственных звезд» и компенсации атмосферных помех.

Однако, чтобы по-настоящему преодолеть атмосферные ограничения, астрономы обращаются к космическим телескопам. Разместив телескопы на высоте нескольких сотен километров над Землей, они смогут улавливать свет небесных объектов без атмосферных возмущений. Эта точка обзора позволяет получать невероятно подробные и беспрецедентные изображения, которые невозможно получить с помощью наземных обсерваторий. Неудивительно, что космический телескоп Хаббл находится в космосе!

Ноябрь также предлагает наблюдать небесные удовольствия. Яркий Юпитер доминирует на вечернем небе, а Венера украшает утреннее небо. 9 ноября утром разворачивается феерическое зрелище: серп Луны и Венеры выравниваются. Более того, 24 и 25 числа Юпитер появится в непосредственной близости от Луны после захода Солнца. Не пропустите ежегодный метеорный поток Леониды, пик которого приходится на ночь 17-го числа. Хотя поток этого года, возможно, не достигнет своего максимального потенциала до 2034 года, темное небо и недостаток лунного света дают возможность наблюдать примерно 15-20 метеоров в час.

Так что не забудьте посмотреть вверх и погрузиться в завораживающие чудеса ноябрьского неба.