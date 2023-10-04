Древняя ДНК найдена в костях ископаемых черепах возрастом 6 миллионов лет

Ученые обнаружили следы древней ДНК в ископаемых костях вымершей черепахи возрастом 6 миллионов лет. Это открытие предполагает, что генетический материал может сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее.

Ископаемое было найдено вдоль карибского побережья Панамы и принадлежало виду черепах рода Lepidochelys, который существует до сих пор в виде морских черепах Кемпа Ридли и морских черепах Олив Ридли. Хотя точный вид ископаемого неизвестен, считается, что это недавно обнаруженный вымерший вид.

В недавнем исследовании исследователи обнаружили «ядроподобные» внутренние структуры внутри сохранившихся костных клеток черепахи, называемые остеоцитами. Поскольку ядро ​​— это органелла, в которой содержится ДНК в клетках, команда провела тест на наличие генетического материала, который дал положительный результат. Ранее об этом сообщалось только в двух окаменелостях динозавров.

Хотя это убедительное доказательство присутствия ДНК в костных клетках черепахи, оно не является окончательным доказательством. Чтобы подтвердить открытие, исследователям необходимо напрямую идентифицировать и секвенировать ДНК. Самая старая ДНК, которая была полностью восстановлена ​​и секвенирована, принадлежит мамонту возрастом 1.2 миллиона лет, что делает присутствие ДНК у черепахи возрастом 6 миллионов лет еще более примечательным.

Это открытие бросает вызов традиционному пониманию сохранения биомолекул, поскольку предполагает, что генетический материал может сохраняться в течение миллионов лет даже в более теплых условиях, которые не идеальны для сохранения ДНК.

Изучение генетики древней черепахи Lepidochelys может дать ценную информацию о ее эволюционной истории. В настоящее время об этом виде известно очень мало, и понимание его генетического состава может помочь в усилиях по сохранению их ныне живущих собратьев.

Исследование, опубликованное в Журнале палеонтологии позвоночных, демонстрирует потенциал сохранения ДНК в образцах из более низких широт, что еще больше расширяет наши знания о сохранении биомолекул.

источники:

- Журнал палеонтологии позвоночных (исходная статья)

– Смитсоновский институт тропических исследований