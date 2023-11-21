Расследование действий правительства в связи с пандемией Covid-19 продолжается показаниями главного врача

Сегодня ожидается долгожданное появление сэра Криса Уитти, главного врача Соединенного Королевства, который даст показания по продолжающемуся расследованию Covid-19. Ожидается, что сэр Уитти, который стал одной из самых узнаваемых фигур в стране во время пандемии, проведет весь вторник, рассказывая о том, как правительство справляется с кризисом.

Это свидетельство сэра Уитти последовало за недавним появлением бывшего главного научного советника сэра Патрика Валланса, который поделился своим мнением о процессе принятия решений бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном и его командой. Дневниковые записи сэра Валланса дали необычайный взгляд на внутреннюю работу правительства в это непростое время.

Леди Халлетт, возглавляющая расследование, заявила в понедельник, что г-н Джонсон, похоже, «введен в заблуждение» представленными ему сложными данными и графиками. Были случаи, когда он изо всех сил пытался сохранить научную информацию, что приводило к вопросам о принятии правительством решений и реагировании на пандемию.

Одной из инициатив, которая подверглась критике, является программа г-на Сунака «Ешь вне дома, чтобы помочь», запущенная в августе 2020 года для поддержки ресторанов и закусочных после карантина. Сэр Уитти, вероятно, столкнется с вопросами, связанными с его предыдущими частными комментариями, в которых он называл схему «поедание вне дома, чтобы помочь вирусу». Целью расследования является полное понимание воздействия и эффективности таких правительственных мер.

Поскольку расследование продолжается, ожидается, что сэр Джонатан Ван-Там, бывший заместитель сэра Уитти, также предоставит доказательства позднее на этой неделе. Свидетельства этих ключевых фигур проливают свет на процесс принятия решений и действия, предпринимаемые правительством, способствуя всестороннему пониманию борьбы с пандемией Covid-19 в Соединенном Королевстве.

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое расследование Covid-19?

Расследование Covid-19 — это расследование действий правительства по борьбе с пандемией Covid-19 в Соединенном Королевстве. Его цель — оценить процесс принятия решений, реализуемую политику и общую реакцию на кризис.

Кто такой сэр Крис Уитти?

Сэр Крис Уитти — главный медицинский директор Соединенного Королевства. Он сыграл заметную роль в консультировании правительства по вопросам общественного здравоохранения, особенно во время пандемии Covid-19.

Какова цель показаний сэра Криса Уитти?

Ожидается, что показания сэра Криса Уитти дадут представление о том, как правительство справляется с пандемией Covid-19. Скорее всего, его будут расспрашивать о ключевых решениях, политике и инициативах, таких как программа «Ешь вне дома, чтобы помочь».

Что такое программа «Ешь вне дома, чтобы помочь»?

Схема «Еда вне дома, чтобы помочь» — это правительственная инициатива, запущенная в августе 2020 года для поддержки индустрии ресторанов и гостеприимства после карантина. Он предлагал питание со скидкой, чтобы побудить людей обедать вне дома и стимулировать экономику.