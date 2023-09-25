Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

Сэр Брайан Мэй, гитарист группы Queen и астрофизик, выразил огромную гордость за то, что является частью команды, которая успешно собрала первые образцы астероидов НАСА из глубокого космоса. Космический корабль Осирис-Рекс выпустил капсулу, содержащую около 250 г камней и пыли, собранных с астероида Бенну во время пролета мимо Земли. Эта капсула благополучно приземлилась в пустыне штата Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити. Сэр Брайан сыграл решающую роль в определении оптимального места для сбора образцов.

Хотя он не смог присутствовать на этом знаменательном событии, поскольку репетировал турне Queen, сэр Брайан направил искреннее послание поддержки НАСА и его преданной команде. Он поздравил всех участников миссии с их тяжелой работой и пожелал счастливого дня возвращения образцов. Сэр Брайан также похвалил своего «дорогого друга» Данте Лауретту, с которым он сотрудничал при создании книги «Бенну 3-D: Анатомия астероида», всеобъемлющего 3D-атласа астероида.

Этот успешный сбор образцов знаменует собой важную веху как для НАСА, так и для глобальных космических агентств, поскольку это первая миссия такого рода с 2020 года. Она подчеркивает достижения в освоении космоса и подчеркивает важность изучения астероидов для понимания происхождения нашей планеты. Солнечная система и потенциальные ресурсы для будущих миссий.

источники:

– Космический корабль НАСА Осирис-Рекс успешно собрал образец с астероида Бенну.

– «Бенну 3-D: Анатомия астероида» Брайана Мэя и Данте Лауретты