Исследование удивительного явления рассеяния света одним атомом

Исследователи из физического факультета Берлинского университета имени Гумбольдта сделали революционное открытие о рассеянии света одним атомом. Команда под руководством Юргена Фольца и Арно Раушенбойтеля опубликовала свои выводы в престижном журнале Nature Photonics. Это новое открытие не только проливает свет на поведение света на микроскопическом уровне, но и открывает потенциал для развития квантовой коммуникации.

Согласно гипотезе Макса Планка 1900 года, свет обменивается энергией с материей в дискретных единицах, называемых квантами. Позднее Альберт Эйнштейн предположил, что эти кванты, или фотоны, являются фундаментальными частицами света. Сегодня фотодиоды способны обнаруживать одиночный фотон, поскольку они преобразуют обнаружение в короткие импульсы тока.

Когда лазерный луч возбуждает флуоресценцию одного атома, полученный флуоресцентный свет ведет себя иначе, чем лазерный свет, который его возбудил. Хотя фотоны в лазерном свете возникают одновременно, один атом рассеивает только один фотон за раз. Однако исследователи обнаружили, что когда два лазерных фотона одновременно попадают в один атом, атом поглощает один фотон, но пропускает второй. Поглощенный фотон затем испускается в случайном направлении, прежде чем атом сможет поглотить другой фотон.

Удивительное открытие произошло, когда исследовательская группа удалила определенный цветовой компонент из флуоресцентного света с помощью фильтра. Они заметили, что поток одиночных фотонов превратился в пары фотонов, которые были обнаружены одновременно. Этот неожиданный эффект бросает вызов нашему повседневному восприятию и бросает вызов предыдущим представлениям о рассеивающих способностях одного атома.

Помимо своей увлекательной природы, это явление имеет практическое значение для квантовых технологий. Пары фотонов, генерируемые в результате этого процесса, квантово-механически запутаны, что обеспечивает такие явления, как телепортация квантовых состояний. Исследователи полагают, что использование одиночных атомов в качестве источников запутанных пар фотонов превосходит существующие источники с точки зрения яркости и совместимости с квантовыми повторителями и квантовыми вентилями, используемыми в квантовой связи на большие расстояния.

Способность манипулировать светом и понимать его поведение на атомном уровне открывает новые возможности в области квантовой коммуникации и обработки информации. Это исследование служит напоминанием о том, что наши повседневные интуиции не всегда могут соответствовать сложной работе микроскопического мира.

FAQ

В чем значение исследований, проведенных кафедрой физики Университета Гумбольдта?

Исследование дает новое представление о поведении рассеяния света одним атомом и его потенциальных применениях в квантовой коммуникации.

Что обнаружили исследователи?

Исследователи обнаружили, что когда из флуоресцентного света, излучаемого одним атомом, удаляется определенный цветовой компонент, поток одиночных фотонов преобразуется в пары фотонов, которые обнаруживаются одновременно.

Как это открытие повлияет на квантовую коммуникацию?

Запутанные пары фотонов, генерируемые в результате этого процесса, имеют практическое применение в квантовой коммуникации, например, телепортацию квантовых состояний и совместимость с квантовыми повторителями и квантовыми воротами.

Что такое квантовомеханическая запутанность?

Квантово-механическая запутанность относится к явлению, когда две частицы соединяются таким образом, что состояние одной частицы зависит от состояния другой, независимо от физического расстояния между ними.

Как это исследование может способствовать развитию квантовых технологий?

Понимая поведение рассеяния отдельных атомов и их способность генерировать запутанные пары фотонов, исследователи могут разработать более эффективные и яркие источники квантовой информации для приложений в квантовой коммуникации и обработке информации.