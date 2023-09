Фотонная генерация СВЧ-сигналов ASK в формате SSB

By

Исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун в Ухане, Китай, предложили метод генерации микроволновых сигналов амплитудной манипуляции (ASK) в однополосном формате (SSB) с использованием метода микроволновой фотоники. Этот метод преодолевает ограничения традиционной микроволновой электрической технологии и позволяет генерировать высокочастотные микроволновые сигналы ASK с широкой полосой пропускания.

Амплитудная манипуляция (ASK) — это сверхширокополосный микроволновый сигнал, который находит применение в радиоэлектронной борьбе, беспроводной связи и радиолокационных системах. Однако традиционные методы генерации СВЧ-сигналов ASK с использованием радиочастотного аналогового смешения и прямого цифрового синтеза накладывают ограничения на несущую частоту и битовую скорость кодирования сигналов. Исследователи заинтересованы в изучении метода микроволновой фотоники как решения этих ограничений.

Метод микроволновой фотоники предполагает использование оптического биения для генерации микроволновых сигналов. Однако полоса пропускания фотодетекторов обычно ограничивает максимальную достижимую частоту. Чтобы максимизировать микроволновую частоту в ограниченной полосе пропускания фотодетектора, исследователи предлагают использовать микроволновые сигналы с однополосным форматом. Этот подход ослабляет ограничение полосы пропускания, налагаемое оптоэлектронными устройствами, и обеспечивает более высокую скорость связи.

Кроме того, использование однополосной модуляции позволяет использовать более высокие микроволновые частоты, которые можно передавать через более высокие частотные диапазоны. Это открывает новые возможности для систем высокочастотной связи.

Исследование под названием «Фотонная генерация микроволновых сигналов ASK в формате SSB» было опубликовано в журнале Frontiers of Optoelectronics. Предлагаемый метод может совершить революцию в генерации микроволновых сигналов ASK, позволяя создавать более быстрые и эффективные системы связи.

Определения:

– Амплитудная манипуляция (ASK): форма модуляции, при которой амплитуда несущего сигнала изменяется для представления цифровой информации.

– Техника микроволновой фотоники: область исследований, которая сочетает в себе микроволновые и оптические технологии для генерации, обработки и передачи микроволновых сигналов с использованием оптических компонентов.

– Single Sideband (SSB): метод модуляции, который передает одну боковую полосу сигнала, подавляя при этом другую боковую полосу и сигнал несущей.

– Оптоэлектронные устройства: устройства, преобразующие электрические сигналы в оптические сигналы или наоборот.

