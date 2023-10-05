Многообещающий потенциал одноклеточной протеомики

Протеомика одиночных клеток — это область, которая исследует гетерогенность и разнообразие отдельных клеток, предлагая более глубокое понимание клеточной биологии и клеточных реакций. В отличие от объемной протеомики, которая анализирует среднюю экспрессию белка в группе клеток, протеомика отдельных клеток обеспечивает новое понимание того, как сложные сигнальные пути способствуют общей функции клетки как системы. Ожидается, что эта область окажет глубокое влияние на персонализированную медицину за счет улучшения диагностики и лечения заболеваний.

Исследования рака, в частности, уже получили пользу от протеомики отдельных клеток. Это помогло пролить свет на то, почему одни клетки опухоли реагируют на определенные методы лечения, а другие — нет. Набор инструментов для протеомики одиночных клеток продолжает развиваться, регулярно разрабатываются новые рабочие процессы и аналитические инструменты. Масс-спектрометрия (МС) в настоящее время является доминирующим методом, используемым в большинстве экспериментов, но растет ажиотаж вокруг секвенирования одиночных молекул и его потенциальных применений в протеомике.

Секвенирование одномолекулярных белков и протеомика одноклеточного рассеянного склероза представляют собой разные подходы. Протеомика одноклеточного рассеянного склероза основана на измерении тысяч копий конкретного пептида, тогда как технологии секвенирования одномолекулярных белков измеряют отдельные копии каждого пептида. Хотя эти две области, вероятно, в какой-то момент сойдутся, они еще не использовались для измерения пептидов или белков в отдельных клетках.

Многие производители MS разрабатывают инструменты для поддержки протеомики одноклеточного MS. Однако секвенирование одиночных молекул все еще находится на стадии проверки концепции. Одноклеточный МС в настоящее время является более продвинутым и готовым к использованию, но секвенирование одной молекулы может иметь дополнительные приложения для обнаружения белков ультра-следовых уровней. Потенциально могут возникнуть области конкуренции и взаимодополняемости между этими двумя технологиями по мере их дальнейшего развития.

Как протеомика одноклеточных МС, так и секвенирование белков сталкиваются с проблемами, связанными с ограничениями динамического диапазона и пропускной способностью измерений. Улучшение подготовки и разделения проб может принести пользу обеим областям. Важно отметить, что, несмотря на появление технологий не-МС-протеомики, масс-спектрометрия остается универсальной и позволяет изучать широкий спектр аналитов из разных биологических систем. Его универсальность позволяет ему заполнять пробелы даже по мере развития других новых технологий.

Заглядывая в будущее, если протеомика одиночных клеток продолжит развиваться с точки зрения производительности и чувствительности, она потенциально может стать режимом по умолчанию для профилирования протеомов. Подобно транскриптомике, измерение популяций клеток по отдельности обеспечивает как детализация отдельных клеток, так и информацию на уровне популяции одновременно.

Источник: доктор Райан Келли, доцент кафедры химии и биохимии Университета Бригама Янга.