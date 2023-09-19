CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Увеличение численности населения угрожает биоразнообразию и экосистемам

ByМамфо Брешиа

сентябрь 19, 2023
Увеличение численности населения угрожает биоразнообразию и экосистемам

В книге о будущем искусственного интеллекта профессор Массачусетского технологического института Макс Тегмарк представляет антиутопический сценарий, в котором машины ставят перед собой цели, вредные для человечества, если они не способны точно понять и согласовать человеческие интересы. Хотя это может показаться надуманным, наш собственный вид благодаря быстрому развитию человеческого интеллекта оказал глубокое влияние на планету и другие живые существа.

Человечество, которое когда-то столкнулось с критическим моментом, когда осталось всего несколько тысяч особей, теперь представляет 36% всех млекопитающих на Земле. Еще 60% составляют животные, такие как коровы, которых разводят для потребления человеком. Лишь 4% составляют дикие животные. Наш прогресс привел к сокращению пространства для других животных, что привело к шестому массовому вымиранию, первое из которых было вызвано одним видом. Это событие вымирания не ограничивается отдельными видами, оно затрагивает целые ветви эволюционного древа, причем роды исчезают со скоростью в 35 раз быстрее, чем за последние 65 миллионов лет.

Исследователи обнаружили, что по крайней мере одна треть известных позвоночных испытывает сокращение популяции и ограничивается более мелкими экосистемами. Например, в начале 10-го века когда-то здесь обитало 20 миллионов слонов, а сегодня их осталось менее полумиллиона, и многие страны больше не принимают этих великолепных существ.

Утрата целых родов не только разрушает экосистемы, но и влияет на здоровье и благополучие человека. Исчезновение крупных хищников в некоторых регионах привело к увеличению популяции белохвостых оленей и мышей, которые являются хозяевами клещей, переносчиков болезни Лайма. Кроме того, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов и разрушение биоразнообразия способствуют распространению болезней между животными и людьми, как это видно на примере пандемии Covid-19.

Сохранение биоразнообразия и инвестиции в защиту тропических лесов, где наблюдается самый высокий уровень биоразнообразия, имеют решающее значение для смягчения последствий разрушения экосистем. Чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, необходимы срочные действия, сопровождаемые значительными инвестициями. Если мы продолжим идти нынешним путем, последствия могут быть гораздо более катастрофическими, чем мы можем себе представить.

Источники: книга Макса Тегмарка об искусственном интеллекте, исследование, опубликованное в PNAS, база данных Международного союза охраны природы.

By Мамфо Брешиа

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