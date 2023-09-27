Новое исследование показало, что регион Сиэтла пострадал от мощного землетрясения 1,100 лет назад

Новое исследование предполагает, что около 7.8 лет назад в регионе Сиэтла могло произойти мощное землетрясение магнитудой 1,100, вызванное одновременным разрывом скрытых разломов. Это значительно более мощное воздействие, чем предполагают текущие предупреждения, из этих зон разломов.

Предыдущие исследования показали, что Пьюджет-Саунд, в который входят Сиэтл, Такома и Олимпия, был потрясен сильными землетрясениями между 900 и 930 годами нашей эры. за это время произошли землетрясения: одно в зоне разлома Сиэтла (SFZ), а другое в зоне разлома Сэддл-Маунтин (SMFZ).

Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проанализировало окаменелые останки деревьев и обнаружило, что обе зоны разлома, вероятно, разорвались одновременно или в течение очень короткого периода времени. Если это правда, то землетрясение было бы более мощным, чем прогнозировалось ранее.

В ходе исследования были изучены окаменелые ели Дугласа из шести участков по всему Пьюджет-Саунду. Объединив подсчет годичных колец и радиоуглеродное датирование, исследователи определили, что эти деревья погибли в течение шестимесячного периода между 923 и 924 годами нашей эры. Этот временной интервал предполагает, что землетрясения возникли в результате одних и тех же движений тектонических плит, что увеличивает вероятность одновременных землетрясений.

По мнению исследователей, если СФЗ и СМФЗ снова разорвутся одновременно, это может привести к самому мощному землетрясению, которое способны произвести эти зоны разломов. Текущие модели предупреждения следует обновить, чтобы учесть этот потенциально разрушительный сценарий.

В исследовании также подчеркивается, что наибольшую сейсмическую угрозу для Сиэтла представляет зона субдукции Каскадия (CSZ), линия разлома, простирающаяся от острова Ванкувер до Северной Калифорнии. CSZ может вызывать землетрясения магнитудой около 9, подобные «большому», произошедшему в 1700 году.

Это открытие имеет серьезные последствия для 4 миллионов человек, проживающих в настоящее время в Пьюджет-Саунде. На основе этих выводов важно пересмотреть и адаптировать меры по обеспечению готовности к землетрясениям.

Источники: Достижения науки.