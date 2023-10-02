Прогнозирование спиновых дефектов в карбиде кремния: шаг к развитию квантовых технологий

Исследователи из Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета провели компьютерное исследование, чтобы предсказать возникновение специфических спиновых дефектов в карбиде кремния. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, представляют собой важный шаг в определении параметров изготовления спиновых дефектов, которые можно использовать в квантовых технологиях.

Понимание спиновых дефектов

Спиновые дефекты в полупроводниках и изоляторах представляют собой примеси или смещенные атомы в твердом теле, несущие электронный спин. Это свойство можно использовать для создания кубитов — базовой единицы работы в квантовых технологиях. Однако синтез спиновых дефектов еще не полностью оптимизирован, и нет четкой стратегии по разработке этих дефектов в соответствии с конкретными спецификациями. В карбиде кремния, материале, известном своей доступностью и потенциалом для спиновых кубитов, различные эксперименты дали разные рекомендации по созданию желаемых спиновых дефектов.

Вычислительное путешествие

Чтобы понять возникновение спиновых дефектов, исследовательская группа под руководством Джулии Галли использовала комплексное атомистическое моделирование. Они сосредоточились на предсказании образования определенного типа спиновых дефектов, известных как «дивакансии», которые создаются путем удаления атома кремния и углерода из карбида кремния. Дивакансии обещают использовать сенсорные приложения и квантовые технологии.

Открытие квантового зондирования

Квантовое зондирование потенциально способно обнаруживать магнитные и электрические поля, а также раскрывать тонкости сложных химических реакций. Однако, чтобы раскрыть этот потенциал, необходимо создать правильные спиновые дефекты или кубиты в правильных местах. Команда объединила несколько вычислительных методов для изучения движений атомов и зарядов во время образования дефектов при разных температурах.

Достижение управляемости

Моделирование, проведенное командой, выявило конкретные условия, при которых спиновые дефекты дивакансии могут эффективно и контролируемо формироваться в карбиде кремния. Понимая сложный механизм образования дефектов, становится возможным избежать нежелательных мешающих дефектов, которые могут повлиять на желаемые возможности обнаружения спиновых дефектов. Вычислительные инструменты, разработанные исследовательской группой, могут использоваться экспериментаторами для создания различных спиновых дефектов в карбиде кремния и других полупроводниках.

Будущие направления

Команда планирует расширить свои вычислительные исследования, включив в них более реалистичные условия, такие как поверхности, деформации и макроскопические дефекты. Они также стремятся понять, как поверхности влияют на образование спиновых дефектов. Хотя необходима дальнейшая работа для обобщения их инструмента для прогнозирования более широкого спектра процессов образования дефектов и массивов дефектов, исследование, подтверждающее принцип работы команды, демонстрирует способность вычислительно определять условия, необходимые для создания желаемых спиновых дефектов. Благодаря постоянным исследованиям и совершенствованию алгоритмов прогресс в квантовых технологиях уже вполне достижим.

источники:

– Природные коммуникации (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41632-9