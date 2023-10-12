Исследование показывает, что моделирование гипотетических путешествий во времени решает экспериментальные проблемы

Исследователи из Кембриджского университета разработали симуляцию, которая демонстрирует, как манипулирование запутанностью, особенностью квантовой теории, может решить проблемы, которые кажутся невозможными с использованием стандартной физики. Исследование, опубликованное в Physical Review Letters, исследует спорную тему о том, могут ли частицы путешествовать назад во времени, и связывает ее с квантовой метрологией.

Квантовая запутанность — это явление, при котором частицы, находящиеся близко друг к другу, могут оставаться связанными, даже если они разделены. Это основа квантовых вычислений, где связанные частицы выполняют сложные вычисления, с которыми не могут справиться классические компьютеры. В моделировании экспериментатор запутывает две частицы, при этом одна частица используется в эксперименте. Получив новую информацию, экспериментатор манипулирует второй частицей, чтобы изменить прошлое состояние первой частицы, меняя результат эксперимента.

Ведущий автор Дэвид Арвидссон-Шукур объясняет симуляцию, используя аналогию с отправкой подарка кому-то на основе его списка желаний. В сценарии с соблюдением хронологии невозможно заранее знать, какой подарок послать. Однако если отправитель получает список пожеланий после отправки подарка, моделирование показывает, как задним числом изменение предыдущего действия может обеспечить желаемый результат.

Чтобы снизить вероятность неудачи при моделировании, исследователи предлагают отправить большое количество запутанных фотонов и использовать фильтр, чтобы гарантировать, что только правильные из них попадут в камеру. Соавтор Эйдан МакКоннелл сравнивает это с отправкой нескольких подарков, а затем информированием получателя, от каких доставок отказаться в зависимости от желаемого результата.

Связь моделирования с квантовой метрологией важна для технологических приложений. Задним числом изменяя исходные фотоны, исследователи могут оптимизировать подготовку фотонов в экспериментах даже после того, как они достигли образца.

Хотя вероятность неудачи моделирования составляет 75%, исследователи подчеркивают, что необходимость в фильтре обнадеживает. Это предполагает, что моделирование не работает последовательно, согласуясь с принципами относительности и другими теориями, которые формируют наше нынешнее понимание Вселенной.

В целом, это исследование демонстрирует потенциал моделирования сценариев путешествий во времени для решения экспериментальных задач и улучшения результатов квантовых экспериментов.

источники:

– Письма о физических обзорах (2023 г.). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.150202