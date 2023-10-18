Компьютерная модель показывает эволюцию альпийского ледяного покрова за 120,000 XNUMX лет

Новая компьютерная модель с беспрецедентной точностью реконструировала эволюцию альпийского ледяного покрова за последние 120,000 XNUMX лет, согласно исследованию, проведенному экспертами из университетов Лозанны, Берна и Цюриха. Модель обеспечивает захватывающие визуальные впечатления и является значительным прорывом в области гляциологии и климатологии.

Для проверки моделирования исследователи использовали геоморфологические подсказки, такие как морены и беспорядочные валуны. Сложность процесса моделирования была очевидна, поскольку потребовалось шесть лет, чтобы правильно настроить климатические и гляциологические модели, чтобы они соответствовали тому, что наблюдается в реальности.

Однако проверка модели за пределами 24,000 XNUMX лет представляет собой проблему из-за ледникового максимума в этот период, уничтожившего все предыдущие доказательства. Хотя это ограничение существует, компьютерная модель остается мощным инструментом для формирования нашего понимания глобального потепления.

Сравнивая прошлое и настоящее, модель обнаруживает резкую разницу. Примерно 24,000 XNUMX лет назад такие города, как Лозанна, были покрыты льдом толщиной более одного километра, что подчеркивает значительное влияние нынешнего изменения климата.

Европейские Альпы, представляющие собой выдающуюся горную цепь, простирающуюся через Центральную Европу, занимают площадь около 200,000 XNUMX квадратных километров. Эти величественные горы повлияли на культуру, экономику и окружающую среду стран, которые они охватывают, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Лихтенштейн, Монако, Словению и Швейцарию. Альпы образовались миллионы лет назад в результате столкновения тектонических плит, в результате чего появились захватывающие дух пейзажи и высокие вершины, которые мы видим сегодня.

В альпийском регионе наблюдаются разнообразные погодные условия, что способствует появлению большого количества эндемичных видов растений и животных. Более того, Альпы играют ключевую роль в европейской экономике как популярное туристическое направление и исторически значимая горнодобывающая промышленность.

В целом, это исследование дает ценную информацию об эволюции альпийского ледяного покрова и роли европейских Альп в формировании как природного ландшафта, так и человеческой культуры.

источники:

- Журнал гляциологии