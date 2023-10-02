Могут ли черви испытывать эмоции, подобные страху?

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Городского университета Нагои в Японии и Северо-Восточного университета в США, предполагает, что нематода Caenorhabditis elegans, крошечный круглый червь, может испытывать эмоции, подобные страху. Несмотря на отсутствие глаз, позвоночника и мозга, черви проявляли отрицательную реакцию при кратковременном ударе электрическим током, после чего в течение нескольких минут убегали с высокой скоростью. Исследователи полагают, что эта продолжительная реакция указывает на состояние мозга, похожее на страх.

Хотя вопрос о том, могут ли беспозвоночные испытывать эмоции, подобные человеческим, остается дискуссионным, данные предыдущих экспериментов на раках, шмелях и плодовых мушках позволяют предположить, что они могут испытывать длительные положительные и отрицательные когнитивные состояния после определенных стимулов. Сам Чарльз Дарвин писал о выражении гнева, ужаса, ревности и любви у насекомых, хотя это было основано главным образом на антропоморфизации, а не на объективных экспериментах.

Объективное измерение эмоций у животных оказалось непростой задачей. Однако в 2014 году биологи Дэвид Андерсон и Ральф Адольфс предложили концепцию, которая определяет эмоции как внутренние, центральные состояния, вызываемые конкретными стимулами. Чтобы считаться эмоциональной реакцией, реакция животного должна соответствовать определенным критериям, включая стойкость после исчезновения стимула, увеличение или уменьшение реакции в зависимости от степени воздействия стимула, доминирование над другими поведенческими реакциями и постоянство в зависимости от типа стимула.

Поведение C. elegans в ответ на удар электрическим током соответствует как минимум трем из этих критериев, что позволяет предположить, что даже черви могут испытывать базовые эмоции, такие как страх. Черви продолжали убегать от места удара на высоких скоростях более 2 минут после того, как почувствовали электрический переменный ток в течение 45 секунд. Во время этого состояния страха они игнорировали близлежащую еду, что указывает на то, что положительные стимулы подавлялись отрицательным эмоциональным состоянием. Это также предполагает, что эта эмоциональная реакция может быть генерализованной, то есть она может быть вызвана различными стимулами и влиять на реакцию на другие стимулы.

Исследование показывает, что нейронные цепи C. elegans могут пролить свет на регуляцию эмоций в животном мире. Понимая общие механизмы эмоциональных реакций, ученые могут получить представление о развитии стойких негативных эмоций, наблюдаемых при расстройствах настроения, таких как депрессия. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, проявляют ли круглые черви положительные эмоциональные состояния в ответ на вознаграждение, такое как еда.

Исследование было опубликовано в Генетика.

источники:

– Генетическое исследование, проведенное исследователями из Городского университета Нагои и Северо-Восточного университета.