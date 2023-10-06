Механизм мурлыкания кошек: новое исследование бросает вызов предыдущему пониманию

Недавнее исследование, проведенное учеными из Венского университета, бросает вызов давнему убеждению, что кошки производят мурлыкающие звуки посредством циклических сокращений мышц голосовых связок. Вопреки предыдущим теориям, исследование предполагает, что гортань кошки может генерировать мурлыкающие звуки без необходимости циклических нейронных импульсов или повторяющихся мышечных сокращений.

Традиционно считалось, что кошачье мурлыканье возникает в результате ритмического сокращения и расслабления мышц голосовых складок гортани, что требует постоянного нейронного контроля со стороны мозга. Однако новое исследование показывает, что действует другой механизм. Анатомические исследования, проведенные в рамках исследования, обнаружили уникальную подушечку в голосовых связках кошек, которая позволяет им издавать низкочастотные звуки, связанные с мурлыканьем.

Результаты исследования показывают, что домашние кошки могут издавать впечатляюще низкие звуки с частотой мурлыкания без необходимости циклических мышечных сокращений. Эти звуки похожи на «скрипучий голос» или «голосовой жар», наблюдаемый у людей. Это открытие поднимает вопросы о нашем нынешнем понимании кошачьего мурлыканья и подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

По словам Кристиана Т. Хербста, ведущего исследователя, наличие этой уникальной подушечки в голосовых связках кошки может объяснить, как такое маленькое животное может издавать звуки на невероятно низких частотах. Наблюдаемые частоты находятся в диапазоне 20-30 Гц, что значительно ниже самых низких басовых звуков, издаваемых человеческими голосами.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, не полностью опровергает предыдущую теорию, но подчеркивает неполноту нашего понимания кошачьего мурлыканья. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизм мурлыкания и его значение в вокализации кошек.

Ссылка: «Гортань домашних кошек может производить частоту мурлыкания без участия нейронов», Кристиан Т. Хербст, Тамара Пригге, Максим Гарсия, Вит Хампала, Риккардо Хофер, Джеральд Э. Вайсенгрубер, Ян Г. Свек и В. Текумсе Фитч, Current Biology , DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.014.