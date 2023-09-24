Шелк прочнее кевлара: будущее защитной одежды

Шелк уже давно считается роскошной и востребованной тканью, но что, если бы он также мог обеспечить беспрецедентную защиту? Сейчас ученые изучают идею создания шелка, более прочного, чем кевлар, синтетический материал, известный своей высокой прочностью и долговечностью. Объединив прочность паучьего шелка с простотой производства из тутового шелкопряда, исследователи добились значительных успехов в разработке этого революционного материала.

Шелкопряды, личинки моли Bombyx mori, на протяжении веков использовались для производства шелка из-за их кооперативного характера и способности производить большие количества ткани. Однако шелк, производимый тутовыми червями, не может сравниться по прочности с паучьим шелком. Попытки выращивать пауков для производства шелка оказались безуспешными, поскольку пауки имеют тенденцию сражаться друг с другом, пока не останется лишь несколько человек.

Чтобы преодолеть эту проблему, ученые обратились к генетической модификации. В исследовании, опубликованном в журнале Matter, исследователи успешно вставили белок паучьего шелка под названием MiSp в геном тутового шелкопряда, используя технологию редактирования генов CRISPR. В результате появились гибридные шелкопряды, способные производить волокна, которые прочнее, чем обычный шелк тутового шелкопряда, и примерно в шесть раз прочнее, чем кевлар.

Хотя гибридный шелк не так прочен, как некоторые виды паучьего шелка, он может произвести революцию в различных отраслях промышленности. В будущем этот шелк можно будет использовать для разработки легких и прочных материалов для аэрокосмической отрасли, например, для самолетов и космических кораблей. Кроме того, он перспективен в области медицины, особенно в области хирургических швов и повязок.

Хотя в ближайшее время он может быть недоступен для коммерческого использования в пуленепробиваемой одежде или моде, разработка шелка, более прочного, чем кевлар, демонстрирует потенциал передовых защитных материалов. Исследование открывает мир возможностей для создания тканей, сочетающих в себе стиль, комфорт и непревзойденную защиту. Кто знает, возможно, однажды такие персонажи, как Джон Уик, получат доступ к костюмам из этого невероятного шелка.

источники:

– «Выжить в смертоносном мире Джона Уика (сейчас транслируется на Peacock)».

– «Тип, тьп! Паучий шелк ловит раковые клетки в своей паутине».

– Исследование, опубликованное в журнале Matter.