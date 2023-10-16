Новое исследование показывает влияние космического корабля на атмосферу Земли

Исследователи обнаружили значительное количество металлов в аэрозолях в стратосфере, вероятно, в результате частых запусков и возвращений космических кораблей и спутников. Это открытие имеет потенциальные последствия для климата, озонового слоя и обитаемости Земли.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Дэна Мерфи, показало, что масса металлов, обнаруженных при входе в атмосферу космического корабля, намного превышает массу металлов, обнаруженных в естественной космической пыли. Команда обнаружила более 20 элементов в соотношениях, аналогичных сплавам космических кораблей, включая литий, алюминий, медь и свинец. Они также обнаружили, что почти 10% крупных частиц серной кислоты, которые помогают защитить озоновый слой, содержат алюминий и другие металлы космического корабля.

По оценкам ученых, к 50,000 году на орбиту могут выйти еще до 2030 XNUMX спутников, а это означает, что до половины стратосферных частиц серной кислоты могут содержать металлы, образовавшиеся в результате возвращения в атмосферу в ближайшие несколько десятилетий. Влияние этого на атмосферу, озоновый слой и жизнь на Земле до сих пор неизвестно.

Изучение стратосферы является сложной задачей, поскольку это отдаленный и относительно неисследованный регион. Однако, используя исследовательские самолеты, оснащенные инструментами для отбора проб, команда собрала данные на высоте более 11 миль над поверхностью Земли, чтобы изучить присутствие металлов в атмосфере.

Это исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения воздействия космических полетов на атмосферу Земли. Поскольку число запусков и возвращений продолжает расти, понимание воздействия этой деятельности имеет решающее значение для сохранения здоровья и устойчивости нашей планеты.

источники:

– [Университет Пердью](https://www.purdue.edu/)

– [Труды Национальной академии наук](https://www.pnas.org/)