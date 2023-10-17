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Космическая эра оставляет свой след в стратосфере Земли

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Космическая эра оставляет свой след в стратосфере Земли

Стратосфера, одна из самых отдаленных частей планеты, подвергается воздействию деятельности человека в космосе. Исследователи обнаружили значительное количество металлов в аэрозолях в атмосфере, что, скорее всего, является результатом увеличения количества запускаемых и возвращающихся на Землю космических кораблей и спутников. Эти металлы меняют химический состав атмосферы, что может иметь потенциальные последствия для климата, озонового слоя и обитаемости планеты.

Команда ученых, в которую входили Дэн Чикзо и Дэн Мерфи, провела исследование, используя специальные инструменты, прикрепленные к исследовательским самолетам. Они обнаружили более 20 элементов, включая литий, алюминий, медь и свинец, в образцах аэрозолей, которые соответствуют соотношениям, используемым в сплавах космических кораблей. Масса этих металлов при входе в атмосферу космического корабля превысила количество, обнаруженное в естественной космической пыли. Кроме того, почти 10% крупных частиц серной кислоты, которые помогают защитить озоновый слой, содержали алюминий и другие металлы космического корабля.

По оценкам, к 50,000 году на орбиту могут выйти еще до 2030 XNUMX спутников. Это означает, что до половины стратосферных частиц серной кислоты могут содержать металлы, образовавшиеся в результате возвращения в атмосферу в ближайшие несколько десятилетий. Потенциальные последствия для атмосферы Земли, озонового слоя и самой жизни до сих пор полностью не изучены.

Изучение стратосферы является сложной задачей, поскольку это нетронутая и стабильная область атмосферы, к которой редко доступны люди или даже высотные полеты. Однако в рамках программы НАСА по воздушно-десантным исследованиям исследователи смогли собрать образцы воздуха на высоте 11.8 миль (19 км) над землей на Аляске. Приборы использовались для обеспечения сбора самых свежих и нетронутых проб воздуха.

Стратосфера играет решающую роль в защите планеты и всего живого на ней через озоновый слой. Этот слой действует как глобальный щит от вредного ультрафиолетового излучения. В последние несколько десятилетий предпринимались усилия по восстановлению и пополнению озонового слоя после того, как ему угрожали хлорфторуглероды. Однако растущее присутствие металлов при запусках и возвращениях космических кораблей может создать новые проблемы.

Ракеты, используемые для отправки спутников и космических кораблей на орбиту, оставляют за собой металлический след, похожий на след, оставляемый кораблями в океане. Эти металлы способствуют образованию аэрозольных частиц в стратосфере. Хотя метеориты падают в атмосферу на протяжении веков, масса металлов, выброшенных ракетами, соперничает с массой метеоритов. Воздействие человеческой деятельности и космических полетов на атмосферу Земли является серьезной проблемой, требующей дальнейшего изучения.

Понимание изменений, происходящих в стратосфере, имеет решающее значение для защиты планеты и обеспечения ее дальнейшей обитаемости. Исследование, проведенное Чикзо, Мерфи и их командами, проливает свет на потенциальное влияние деятельности человека в космосе на атмосферу Земли и хрупкий баланс озонового слоя.

источники:

– Университет Пердью: Исследователи обнаруживают экологические проблемы космической эры, проникающие в стратосферу Земли.

By Мамфо Брешиа

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