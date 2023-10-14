Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие для изучения астероида «Психика»

Космический корабль НАСА «Психея» приступил к миссии по изучению астероида «Психея», который, как полагают, является открытым ядром планеты. Целью этой миссии является предоставление ценной информации о ранних стадиях формирования планет и эволюции Солнечной системы. Космический корабль успешно запустил двигательную установку на солнечной энергии и, как ожидается, достигнет астероида к 2029 году.

Космический корабль Psyche будет использовать передовую технологию оптической связи под названием DSOC (Deep Space Optical Communications), разработанную НАСА. Эта технология обеспечит передачу данных с высокой пропускной способностью с использованием невидимого лазера ближнего инфракрасного диапазона. Солнечные батареи космического корабля, которые обеспечивают площадь сбора солнечной энергии около 800 квадратных футов, будут генерировать более 2 киловатт энергии, когда они достигнут далекого астероида. Этого будет достаточно для удовлетворения потребностей космического корабля, включая работу научных приборов и систем связи.

Солнечная двигательная установка космического корабля использует электромагнитные поля для ускорения и выталкивания заряженных атомов. Эти выброшенные ионы создают тягу, которая продвигает космический корабль в космосе. Поскольку атмосферное сопротивление отсутствует, космический корабль может разгоняться до скорости до 124,000 XNUMX миль в час во время путешествия к поясу астероидов.

Во время своего примерно шестилетнего путешествия космический корабль «Психея» пройдет начальный период проверки, чтобы гарантировать правильное функционирование. Затем он пролетит мимо Марса, чтобы усилить гравитацию, прежде чем достичь астероида. Космический корабль проведет 26 месяцев на запланированной орбите вокруг богатого металлами астероида, собирая ценные данные и изображения.

Миссия «Психея» — результат сотрудничества НАСА, Университета штата Аризона и Лаборатории реактивного движения. Это часть программы НАСА Discovery, целью которой является исследование различных небесных объектов в нашей Солнечной системе. Благодаря своим передовым инструментам и инновационным технологиям космический корабль «Психея» готов раскрыть тайны ранней истории нашей Солнечной системы и формирования планет.

Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/АГУ.