Астрономы представили новаторский атлас галактики Сиены для всеобщего обозрения

Астрономы достигли важной вехи, представив Атлас галактик Сиены (SGA) — обширный каталог, включающий почти 400,000 XNUMX галактик и их подробную информацию. В отличие от предыдущих сборников, SGA предлагает высококачественные и точные данные, что делает его ценным ресурсом как для исследователей, так и для широкой общественности. Сосредоточив внимание на ярких и больших галактиках, SGA предоставляет информацию о местоположении и эталонные изображения, облегчая будущие астрономические исследования.

Атлас галактик Сиены не только позволяет ученым изучать крупномасштабную структуру Вселенной, но также помогает в исследовании таких важных аспектов, как распределение темной материи, а также формирование и сборка крупных галактик. Атлас объединяет данные трех опросов, проведенных в период с 2014 по 2017 год и известных под общим названием DESI Legacy Surveys. Эти исследования предоставят ценную информацию для Спектроскопического инструмента темной энергии (DESI), цель которого - понять влияние темной энергии на расширение Вселенной. Проект DESI намерен создать обширную карту космоса, охватывающую поразительные 11 миллиардов световых лет.

Атлас галактик Сиены, занимающий ошеломляющие 20,000 XNUMX квадратных градусов, что эквивалентно примерно половине ночного неба, является одним из крупнейших исследований галактик на сегодняшний день. Ожидается, что его обширный масштаб улучшит понимание астрономами различных явлений, в том числе различных моделей звездообразования в галактиках и физических процессов, ответственных за наблюдаемые разнообразные формы. Кроме того, SGA прольет свет на корреляцию между распределением галактик и распространением темной материи по Вселенной. Более того, при обнаружении гравитационных волн этот атлас поможет точно определить их источники.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Сколько галактик содержится в каталоге Атласа галактик Сиены?

Атлас галактик Сиены включает около 400,000 XNUMX галактик.

Вопрос: Что отличает Атлас галактики Сиены от предыдущих проектов?

SGA отличается высококачественными данными, гарантирующими правильное положение, размеры и формы галактик. В отличие от предыдущих сборников, он также обеспечивает лучшие измерения яркости галактик.

источники:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/